針對孕婦在孕期能吃什麼，不能吃什麼，一直都有許多聲音。不過最近有一位中醫師聲稱孕婦不能吃麵食，因為麵是精製澱粉、超加工食品（UPF），人工添加物很多，可能會害胎兒沒心跳，影片曝光後引發熱議。對此，台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁回應「將通報食藥署，請META公司進行不實影片的下架」，同時強調若散播食安謠言或不實訊息，依法最高可處新台幣100萬元以下罰金。近期有中醫師在診所的臉書粉專上發布影片表示，孕婦不可以吃麵食，因為麵是精製澱粉、加工再製品，人工添加物非常多，「只要吃了麵食，懷孕的媽媽胎兒可能會沒有心跳」，同時影片也附上相關研究進行佐證。影片一出也引發熱議，網友表示「最近這些業者是跟媽媽有仇是不是…一下媽媽餵說奶粉加糖，一下什麼中醫師的說不能吃麵，媽媽壓力已經很大了！放過媽媽們好嗎」、「奇怪，有牌醫生這樣居然不會被處分嗎？」，甚至有網友表示「所以你們是在學媽媽餵嗎？」對此，婦產科名醫蘇怡寧開炮，認為中醫師引用的問卷研究證據力不高，「重點是一般麵條根本不屬於UPF，而且人家也沒說吃麵食胎兒會沒有心跳啊」，認為這家診所無限超譯。為了證實中醫界是不是真的有這個論點，蘇怡寧醫師還向中醫師好友杜李威請教。杜李威表示，部分中醫師為了吸引關注，常用危言聳聽的方式宣導「這個不能吃、那個不能吃」，但這種行為其實不智，反而讓民眾對中藥產生疑慮。他認為，恐嚇式宣導不但無助於健康，還可能造成不必要的恐慌。而針對中醫師的影片，台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁回應「將通報食藥署，請META公司進行不實影片的下架」，同時強調若散播食安謠言或不實訊息，依法最高可處新台幣100萬元以下罰金。此外，《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問北市衛生局，衛生局表示「食品之生產製造如需使用食品添加物，均應符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。因此符合此標準之食材或產品都是符合安全的，若散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可依違反食安法第46條之1處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。另將通報食藥署，請meta公司進行不實影片中下架。」