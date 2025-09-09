我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林青霞雖然淡出大銀幕多時，依然充滿巨星的丰采。（圖／摘自林青霞微博）

▲林青霞悠閒欣賞巫山的美景，影迷讚她比巫山的景色更迷人。（圖／摘自林青霞微博）

▲林青霞開心暢遊巫山，連神態、表情都充滿愉悅。（圖／摘自林青霞微博）

曾經紅遍影壇的巨星林青霞，70歲的生活就是隨心所欲、到處遊歷。日前一位網友在小紅書上公開自己在大陸的巫山寫生，一位紅衣女在旁看著，抬頭望向對方，竟然就是林青霞，她不但丰采依舊，與那位網友和他妻子合照，網友還送了她一幅自己畫作，直呼像是電影中的情節，林青霞影迷也留言稱巫山美景在林青霞身後都黯然失色。只是去山上寫生，轉頭就遇見傳奇巨星的機率有多高？恐怕大家都心理有數。但這位在巫山上作畫的網友，就很幸運的碰到了林青霞，他寫道：「怎麼辦，林青霞讓我送畫，寫生偶遇童年女神！」原來他在巫山寫生，抬頭一看就見到林青霞，形容「這是什麼魔幻電影情節⋯⋯真的久久不能平息」。網友透露從小就看林青霞的電影長大，沒想到能在山裡遇見銀幕上的女神活生生出現，實在是備感榮幸，而且還能為女神創作山水畫。儘管早已退出大銀幕多年，林青霞仍是觀眾心目中永遠的巨星，該網友的妻子後來也發文寫道：「在重慶的大山裡能碰到童年女神，真的很夢幻，林女士本人非常親切，很喜歡小朋友，給我兒子拍了好多照片。」笑稱自己也是被林青霞摟過腰、誇過漂亮的女人了。巫山在中國的古文學中，就是個有美麗女神出沒的夢幻之地，現代人在山上能碰到昔日傾倒眾生的電影女神，也算是21世紀的神話。林青霞自己也在微博上連發3則圖文，除了「高鐵真好玩」這則被粉絲稱是「返老還童、玩得很開心」之外，她在巫山的丰采仍然備受稱讚，她也表示自己身上頗有民俗風的褲子是8年前半價買來的，很舒服，度假穿最合適，粉絲則回應道：「仙女降臨，重慶都變涼快了。」還有其他地區的影迷也敲碗她到當地一遊，大家都很希望能與她幸運巧遇。