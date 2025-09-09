我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國網站《fadeawayworld》公布走步榜單，前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）以 495次走步違例居首。（圖／記者朱永強攝）

▲剛剛被選進籃球名人堂的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則以370次排名第二。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃 （National Basketball Association）場上球星們以華麗進攻聞名，但事實上這些球員「走步違例」的時刻也不少。根據美國網站《fadeawayworld》公布，自1996-97賽季開始有完整逐球數據以來，前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）以 495次走步違例居首，成為NBA「走步之王」。至於常常被球迷調侃的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則以355次排名第3。這份榜單前十名皆為明星球員，甚至不少人已經入選名人堂：🏀 賈奈特：495次🏀 霍華德：370次🏀 詹姆斯：355次🏀 歐尼爾（Shaquille O’Neal）：340次🏀 字母哥（Giannis Antetokounmpo）：327次🏀 皮爾斯（Paul Pierce）：322次🏀 安東尼（Carmelo Anthony）：308次🏀 伊高斯卡斯（Zydrunas Ilgauskas）：301次🏀 小歐尼爾（Jermaine O’Neal）：295次🏀 帕克（Tony Parker）：291次榜首的賈奈特以拼勁與全能著稱，他在中距離頻繁持球進攻、使用試探步與大跨步突破，雖然有效，但也容易被裁判抓走步，他也是榜單之上唯一破400次的球員。剛剛被選進籃球名人堂的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則以370次排名第二。詹姆斯則位居第三，長年被戲稱「多走一步的特權」、「螃蟹步」，如今數據證實他確實被吹過超過350次，不過比起賈奈特，他仍是小巫見大巫。歐尼爾則因強力轉身、下手腳步常遭裁判判規，而「字母哥」的長人步伐雖合法卻常引爭議，終究也累積到前五名。有趣的是，榜單中的球員幾乎都是球隊核心，需大量持球創造進攻。專家認為，走步違例並非粗糙表現，而是球星們在挑戰極限、突破規則邊界時的「副產品」。Garnett與Howard如今都已退役並進入名人堂，而LeBron與Giannis仍活躍，未來榜首是否易主，值得持續關注。