運動部今（9）日正式揭牌，由兩屆奧運羽球金牌得主李洋擔任首任部長。他在上任後明確透露人事布局方向，強調主秘人選將親自面談，同時證實已延攬前體育主播卓君澤擔任機要秘書。李洋表示，除了競技運動之外，全民運動推廣與產業發展都是未來施政重點。外界關注的主秘人選尚未定案，李洋表示，目前會先由常務次長洪志昌代理，確保運動部運作順暢。他強調，不會「隨便找一個人」，而是會親自一一面談，確認適任者是否能對運動政策有深入理解與承擔能力。李洋延攬前體育主播卓君澤擔任機要秘書。卓君澤曾擔任緯來體育台、FOX體育台主播，也曾擔任網路媒體執行長，豐富的媒體背景是成為李洋幕僚的關鍵原因。不過，李洋也表示，發言工作將由資歷豐富的政務次長鄭世忠先擔任。李洋強調，運動部成立就像「房子變大了」，「我們要將這件事情做好，而非找一個人做這件事情，適應運動司及國際運動司將先由組長帶領，確保新部成立後能快速進入狀態。」李洋再次重申全民運動的重要性，並透露上任第一件事就是要求部內同仁每天運動30分鐘，「要由我自己帶頭做起」。他強調，這不僅是一個倡議，而是要逐步建立全民重視體育的文化。至於經費預算問題，李洋認為應合理分配在基礎建設與全民運動推動上，「現在運動部希望能有更多資源，這將有助於推廣全民運動，從基層紮根到社會參與，形成正向循環。」在談到運動產業時，李洋指出，台灣的發展潛力巨大，但仍需更有系統的規劃，「運動產業不能侷限在傳統項目，應該朝多樣化發展。」李洋提到國際經典賽事如波士頓馬拉松早在35年前就設立輪椅項目，台灣在某些領域確實落後，必須盡快補齊差距。運動部的掛牌，讓台灣體育行政層級首度提升至「部」級。從李洋的規劃來看，短期內人事穩定與預算分配是基礎，而長期發展則是建立全民運動文化與開拓多元運動產業。這將考驗他如何在理想與現實間找到平衡。