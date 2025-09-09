未來產業與場館發展將是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀

「角色改變後，從競技選手變成推廣主體，心態和格局都要放大。除了全民運動與國際賽事成績之外，我覺得更關鍵的是產業發展，因為產業蓬勃了，才能照顧更多選手，也能啟發基層的夢想。」

▲運動部掛牌後，部長李洋透露人事布局將親自面談決定，並強調全民運動與產業多元化是未來施政重點。（圖／記者陳明安攝）

運動部

運動部9月9日正式掛牌成立，首任部長由羽球金牌名將李洋接任，引發體育界高度關注。陳建州坦言自己不敢談「建議」，但對李洋上任抱持高度信心。他指出，李洋有別於過往體育行政體系的官員，能以「運動員視角」看待政策與國際舞台，這是難能可貴的角度。陳建州說。他特別強調，運動部未來不僅要有願景，也需要強化與單項運動協會的溝通，建立穩定合作關係，才能有效推動政策落地。他認為團隊合作精神對李洋來說並不陌生，如何轉化這份精神到行政治理，將是未來的挑戰與契機。談到運動部如何幫助職業運動，陳建州直言「場館」是最關鍵的基礎建設。「現在大家都在看大巨蛋，但我覺得更缺乏的是容納五千到六千人的中型場館。這不只對籃球，職業排球、羽球等運動都需要。這樣的場館能提供觀賽體驗，延伸更多經濟效益，也能創造運動員退役後的就業機會。」