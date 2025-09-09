運動部9月9日正式掛牌成立，首任部長由羽球金牌名將李洋接任，引發體育界高度關注。PLG職籃副會長陳建州（黑人）受訪時表示，對於「運動員轉換跑道」充滿期待，並相信李洋能為運動部帶來嶄新面貌，同時點出未來產業與場館發展將是關鍵。
陳建州坦言自己不敢談「建議」，但對李洋上任抱持高度信心。他指出，李洋有別於過往體育行政體系的官員，能以「運動員視角」看待政策與國際舞台，這是難能可貴的角度。
「角色改變後，從競技選手變成推廣主體，心態和格局都要放大。除了全民運動與國際賽事成績之外，我覺得更關鍵的是產業發展，因為產業蓬勃了，才能照顧更多選手，也能啟發基層的夢想。」陳建州說。
他特別強調，運動部未來不僅要有願景，也需要強化與單項運動協會的溝通，建立穩定合作關係，才能有效推動政策落地。他認為團隊合作精神對李洋來說並不陌生，如何轉化這份精神到行政治理，將是未來的挑戰與契機。
場館建設是職業運動的核心
談到運動部如何幫助職業運動，陳建州直言「場館」是最關鍵的基礎建設。他以日本 B.League 為例，指出其能在十年內突破觀眾人數與產業規模，正是因為中小型場館的普及與完善。
「現在大家都在看大巨蛋，但我覺得更缺乏的是容納五千到六千人的中型場館。這不只對籃球，職業排球、羽球等運動都需要。這樣的場館能提供觀賽體驗，延伸更多經濟效益，也能創造運動員退役後的就業機會。」
他進一步呼籲，運動部應思考與地方政府、企業合作，透過 BOT 或其他模式加速場館建設，才能真正推動產業發展。
