全新成立的運動部今（9）日在台大體育館舉行揭牌暨布達典禮，兩屆奧運羽球雙金得主李洋正式就任首任部長。典禮上眾星雲集，「台灣拳后」林郁婷也親自現身，為國手好友獻上祝福與一份別具意義的「神秘禮物」，期待他能為運動員爭取更多福利。林郁婷在揭牌典禮上為好友李洋準備了一尊由藝術家製作的「小英雄」銅像雕塑品，作為新官上任的紀念。銅像上寫著深遠寓意：「無論過去、未來，一個人只要勇敢，如英雄飛翔人生。」林郁婷與李洋因合拍廣告而交情深厚，她現身典禮為好友獻上祝福，並表示：「希望（李洋）部長可以加油，為我們運動員、為我們一般民眾，可以爭取更多的福利。」她也透露，自己對於李洋接任部長一職感到樂觀其成，希望他能透過在運動場上不放棄、勇於挑戰的精神，為運動員和大眾爭取更好的環境，讓大家更無後顧之憂。日前李洋在社群上宣布將接任運動部長時，林郁婷就曾發文力挺，寫下：「能力越大，責任越大，而洋哥願意肩上扛起這份重量。」