洛杉磯快艇與當家球星雷納德（Kawhi Leonard）近日深陷「陰陽合約」風暴。據多家美媒揭露，快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）疑似透過已破產的綠色金融公司Aspiration，暗中支付Leonard額外4800萬美元，形成「場外代言收入」。此舉若被認定為規避薪資帽，後果將極其嚴重。不過美國記者Zach Lowe分析，快艇有可能最終只被以最輕的懲處了事，扣掉一個次輪加罰款。事件最初由記者Pablo Torre揭露，隨後ESPN、Yahoo Sports等媒體跟進報導。根據指控，雷納德在2021年與快艇簽下1.75億美元延長合約外，還額外收取了Aspiration支付的2800萬美元現金與2000萬美元股票選項，而該合約並未要求Leonard實際進行代言。NBA已聘請獨立律師事務所展開正式調查。快艇則發表聲明強調「一切遵循聯盟規範，並將全力配合調查」。巴爾默本人則對外聲稱自己只是「被騙的投資人」，否認知情。ESPN記者Dave McMenamin引述快艇內部人士說法指出：「一般的招募違規就像超速罰單，而規避薪資帽就是謀殺罪等級的事情。」因為聯盟競賽的公平性全取決團隊薪資是否有明確規範並且正確執行，若真的有球隊用違規的方式規避薪資上限，那將讓公平性蕩然無存。知名記者Zach Lowe則分析，最嚴重的情況，快艇可能步上昔日灰狼「Joe Smith事件」後塵，面臨首輪籤沒收與重罰；最輕的情況，若被認定只是雷納德親屬與Aspiration公司所為，快艇完全不知情，則可能僅以罰款加沒收次輪籤了結。若調查結果無法找到直接鐵證，結局可能落在「灰色地帶」。而Lowe認為，快艇有可能最終只被以最輕的懲處了事，扣掉一個次輪加罰款。自2019年迎來雷納德後，快艇砸下鉅資換來喬治（Paul George），至今卻僅打進一次西區決賽。如今爆出「陰陽合約」疑雲，除了已花費數百萬美元在法律訴訟，若再遭聯盟重罰，不僅戰力補強將受限，甚至可能動搖整個球隊的未來布局。根據NBA勞資協議第十三條第三節，若確認違規，快艇與Leonard可能面臨：🏀球隊最高750萬美元罰款🏀直接沒收未來選秀權（包含首輪）🏀撤銷球員合約、延長或修訂內容🏀球員最高35萬美元罰款🏀涉事人員最長一年禁賽🏀取消違規合約並收回相關款項