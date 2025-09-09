我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德（中）與行政院長卓榮泰（左）出席運動部揭牌典禮，見證李洋（右）接任首任部長，象徵台灣體育發展進入全新階段。（圖／記者陳明安攝）

今天9月9日「國民體育日」，新成立的運動部正式掛牌運作，兩屆奧運羽球雙金得主李洋接下首任部長重任。典禮在台大綜合體育館舉行，總統賴清德與行政院長卓榮泰皆到場祝賀。當李洋走上舞台，全場響起驚訝與掌聲。對多數人來說，他是球場上笑容靦腆、奪冠後會比出愛心手勢的鄰家男孩，但今天的他，手握麥克風，卻展現截然不同的氣場。一開始，他的表情略顯緊張，語速也還在調整。然而，隨著致詞漸入佳境，他逐漸展現沉穩的節奏。當他唸到「內心除了滿滿的感恩之外，更深知肩負重大責任」時，聲音中流露出承諾感；談及「未來的工作將著重在以下六個面向」時，他挺直身板，目光掃過全場，彷彿不再只是分享心得的運動員，而是已經在掌握全局的公共領袖。我把這樣的轉變形容為一場「成人禮」。這不是球場上純粹的技術或體能展現，而是一種責任意識與領導力的萌芽。他不再只是單純接受掌聲，而是開始承擔整合團隊、代表運動員發聲的任務。當他最後深深一鞠躬，我看見的已經不是那個只會打球的李洋，而是一位正在新舞台上快速成長的領袖。他經常把回答建立在自身經驗上，談運動員心理、體育班教育、退役後生涯轉型，這些都是他親身經歷過的。當媒體問到「接任運動部部長」這類假設性問題時，他沒有迴避，而是以幽默和謙遜接招，甚至提及自己過去資助選手、捐贈物資的故事。這種真誠，讓他形象更可信。他不把運動發展簡化為個人成就，而是強調「跨部會合作」與「全民參與」。這已經不是單純的運動員視角，而是公共政策的宏觀視野。對於初入政壇的體育人來說，能有這樣的定位，是難能可貴的。雖然仍習慣以「選手」自居，但他的語言中已經開始強化領導者角色。例如，他提出「部內同仁每天運動30分鐘，由我做起」。這是典型的領導策略：以身作則、強調團隊合作，並設定「讓台灣在世界舞台上更具影響力」的長期目標。這樣的宣示，已經不再只是口號，而是一種角色自覺。李洋的轉變，說明他已經不再只是那位手持球拍、靠殺球和反拍制勝的羽球國手。今天，他需要運用的是溝通、協調與願景，這些才是「部長舞台」的關鍵技術。雖然他的姿態仍有些生澀，但那份不矯作的真誠與謙遜，正是他能獲得社會信任的重要基礎。從「愛心手勢」到「政策宣示」，從「鄰家男孩」到「金牌部長」，李洋正在經歷一場更長遠、更艱難的比賽。而這場比賽，沒有固定賽程，也沒有暫停時間，但卻可能比任何一場奧運決賽更關鍵。