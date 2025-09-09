洛杉磯湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日在《人民日報》發表文章《籃球是連接彼此的橋樑》，除了盛讚中國球迷的熱情之外，他更特別提到了一位「老朋友」，前CUBA球員牛梓薇，讓這段跨越13年的緣分再度成為焦點。

13年前和詹皇擊掌　牛梓薇如今已是兩個孩子的媽

時間回到2012年，當時年僅20歲出頭的牛梓薇，正是一位懷抱籃球夢想的CUBA年輕球員。她透過參加耐克挑戰賽，獲得與James在場上短暫交流的機會，兩人擊掌合影的瞬間，成為她籃球人生最難忘的回憶之一。

多年後，牛梓薇與同樣出身CUBA的丈夫組成家庭，現在已是一名教師，也是兩個孩子的母親。這次在成都的粉絲活動，她帶著全家再度與James重逢，活動大螢幕甚至播放了2012年的歷史照片，場面溫馨動人。牛梓薇笑說：「詹姆斯一點都沒變，還瘦了一些！」引得現場一片歡笑。

詹姆斯《人民日報》登文點名

James在文章中提到，籃球不僅是一項運動，更是「連接彼此的橋樑」。他寫道：「13年前的一次活動中，我和中國大學生球員牛梓薇短暫交流。如今，她已成為一名教師，也是兩個孩子的母親。這次來中國，我見到了她和她的家人，深感榮幸的同時，也更感到促進體育交流的責任。」

📌牛梓薇小檔案

出生：中國

身高／體重：173公分／60公斤

球衣號碼：7號

經歷：前CUBA北京科技大學女籃成員

