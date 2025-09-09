2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽進入最後3周，各分區與外卡席位的爭奪戰進入白熱化。雖然目前尚無任何一隊正式提前鎖定季後賽門票，但12支季後賽席次的熱門人選已逐漸明朗，道奇依舊被視為世界大賽頭號爭冠勁旅以+375的奪冠賠率高居聯盟第一，正在為連霸而努力。《NOWNEWS》也為讀者整理目前季後賽可能形勢，以及若出現戰績平手時的狀況和勝負優劣比較。
美聯：藍鳥與老虎領跑 洋基、紅襪坐穩外卡
在美聯部分，多倫多藍鳥（82勝61敗）暫居東區龍頭，手握美聯最佳戰績，底特律老虎則穩居中區第一，這兩隊暫列前兩種子，有望直接晉級分區系列賽。
休士頓太空人目前領先美聯西區，西雅圖水手雖跌跌撞撞，但仍暫居第6外卡席位。外卡部分，紐約洋基與波士頓紅襪戰績相對穩固，仍落後藍鳥，確保美東季後賽將至少有三隊晉級。
國聯：釀酒人最快晉級 道奇、費城人穩居分區龍頭
國聯方面，密爾瓦基釀酒人持續高歌猛進，不僅穩居中區第一，也是有望成為聯盟首支提前晉級季後賽的球隊，而道奇隊和費城人目前則分別位列國聯西區和國聯東區的龍頭。至於外卡席位則由芝加哥小熊、聖地牙哥教士與紐約大都會把持，舊金山巨人雖力拼追趕，但恐怕已嫌太晚。
如果賽季今天結束
以下是今（9）日賽程結束後，季後賽形勢的概覽
美聯季後賽球隊：藍鳥（美聯東區）、老虎（美聯中區）、太空人（美聯西區）、洋基（外卡）、紅襪（外卡）、水手隊（外卡）
國聯季後賽球隊：釀酒人（國聯中區）、費城人（國聯東區）、道奇（國聯西區）、小熊（外卡）、教士（外卡）、大都會（外卡）
📌世界大賽最新奪冠賠率
隨著戰局明朗，各隊奪冠賠率也出爐（來源：Caesars，9月8日）：
📍洛杉磯道奇：+375（奪冠大熱門）
📍釀酒人：+650
📍費城人：+650
📍老虎：+750
📍洋基：+800
📍藍鳥：+1000
📍教士：+1200
📍太空人：+1400
📍小熊：+1400
📍大都會：+1400
📍紅襪：+1500
📍水手：+1600
▲洛杉磯道奇隊擁有大谷翔平等球星，雖然戰績並非最佳，仍是最被看好奪冠的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
哪些球隊擁有「平手優勢」？
自2022年起，所有季後賽資格和平手判定皆以數據計算為基準，而不再透過加賽決定。這代表分區冠軍、季後賽席次，乃至於種子排序，若出現戰績相同，首先會比較該賽季的直接對戰成績，若仍無法分出勝負，則依序使用其他判定標準。
以下是 MLB.com 針對「仍在五場勝差內的競爭球隊」所追蹤的相關平手判定情況：
📌美聯（AL）
涉及球隊：太空人、藍鳥、守護者、水手、遊騎兵、光芒、紅襪、皇家、老虎、洋基
美聯東區（AL EAST）
📍藍鳥（分區第 1，領先洋基 2 場）
擁有平手優勢：水手、紅襪、老虎、洋基
平手劣勢：無
待定：太空人（0-3，還有 3 場比賽）
藍鳥已鎖定對洋基與紅襪的優勢，若最後與對手同戰績將佔上風。未來對太空人的 3 連戰至關重要，必須橫掃才有機會拿下平手優勢。
📍洋基（分區第 2，落後藍鳥 2 場）
擁有平手優勢：水手、皇家
平手劣勢：藍鳥、紅襪
待定：太空人（3-3）、老虎（1-2，還有 3 場比賽）
洋基持有對水手與皇家的優勢，但輸給藍鳥、紅襪。與老虎即將展開的系列賽將決定兩隊的平手關係。
📍紅襪（分區第 3，落後藍鳥 3 場）
擁有平手優勢：太空人、皇家、洋基
平手劣勢：藍鳥
待定：水手（3-3）、老虎（0-3，還有 3 場比賽）
紅襪在與洋基的競爭中佔上風，但若與水手同戰績，將進一步比較分區內戰績。
美聯中區（AL CENTRAL）
📍老虎（分區第 1，領先守護者 8.5 場）
擁有平手優勢：太空人
平手劣勢：藍鳥
待定：紅襪（3-0，還有 3 場）、洋基（2-1，還有 3 場）
若老虎與藍鳥同戰績，藍鳥因對戰 4 勝 3 負而佔優勢。
美聯西區（AL WEST）
📍太空人（分區第 1，領先水手 2 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：紅襪、老虎
待定：藍鳥（3-0，還有 3 場）、水手（5-5，還有 3 場）、遊騎兵（4-6，還有 3 場）、皇家（3-3）、洋基（3-3）
9 月 19 至 21 日對水手的系列賽，將是爭奪分區冠軍的重要關鍵。
📍水手（分區第 2，落後太空人 2 場）
擁有平手優勢：遊騎兵、老虎、守護者
平手劣勢：藍鳥、洋基
待定：太空人（5-5，還有 3 場）、光芒（3-3）、紅襪（3-3）、皇家（2-2，還有 3 場）
水手仍有機會在九月下旬的系列賽中搶下對太空人與皇家的優勢。
📍遊騎兵（分區第 3，落後太空人 3.5 場）
擁有平手優勢：紅襪
平手劣勢：水手、皇家、洋基
待定：太空人（6-4，還有 3 場）、守護者（3-0，還有 3 場）、光芒（3-3）
遊騎兵若能避免被太空人橫掃，仍有機會反超平手優勢。
美聯外卡（AL WILD CARD）
📍守護者（落後水手 2.5 場）
擁有平手優勢：光芒
平手劣勢：水手、紅襪
待定：遊騎兵（0-3，還有 3 場）、皇家（6-4，還有 3 場）、洋基（3-3）
📍皇家（落後水手 3 場）
擁有平手優勢：遊騎兵
平手劣勢：紅襪、洋基
待定：太空人（3-3）、守護者（4-6，還有 3 場）、水手（2-2，還有 3 場）、光芒（3-3）
📍光芒（落後水手 4.5 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：守護者
待定：水手（3-3）、遊騎兵（3-3）、皇家（3-3）
📌國聯（NL）
涉及球隊：釀酒人、紅雀、小熊、響尾蛇、道奇、巨人、大都會、教士、費城人、紅人
國聯東區（NL EAST）
📍費城人（分區第 1，領先大都會 8 場）
擁有平手優勢：小熊
平手劣勢：釀酒人、大都會
待定：道奇（2-1，還有 3 場）、教士（3-3）
📍大都會（分區第2，落後費城人8場）
擁有平手優勢：紅雀、道奇、巨人、費城人
平手劣勢：紅人
待定：小熊（2-1，還有 3 場）、響尾蛇（3-3）、教士（0-3，還有 3 場）
國聯中區（NL CENTRAL）
📍釀酒人（分區第 1，領先小熊 7.5 場）
擁有平手優勢：道奇、費城人
平手劣勢：小熊
待定：教士（1-2，還有 3 場）
📍小熊（分區第 2，落後釀酒人 7.5 場）
擁有平手優勢：釀酒人、道奇
平手劣勢：費城人
待定：大都會（1-2，還有 3 場）、教士（3-3）、紅人（5-4，還有 4 場）
國聯西區（NL WEST）
📍道奇（分區第 1，領先教士 1 場）
擁有平手優勢：教士
平手劣勢：釀酒人、紅雀、小熊、大都會
待定：響尾蛇（5-5，還有 3 場）、費城人（1-2，還有 3 場）
📍教士（分區第 2，落後道奇 1 場）
擁有平手優勢：紅雀
平手劣勢：道奇
待定：小熊（3-3）、響尾蛇（5-5，還有 3 場）、大都會（3-0，還有 3 場）、費城人（3-3）、紅人（2-2，還有 2 場）
國聯外卡（NL WILD CARD）
📍巨人（落後大都會 3 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：大都會、教士
待定：紅雀（1-2，還有 3 場）、響尾蛇（4-4，還有 5 場）、紅人（3-3）
📍紅人（落後大都會 4 場）
擁有平手優勢：響尾蛇、大都會
平手劣勢：無
待定：紅雀（4-6，還有 3 場）、小熊（4-5，還有 4 場）、巨人（3-3）、教士（2-2，還有 2 場）
📍響尾蛇（落後大都會 4.5 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：小熊、紅人
待定：紅雀（3-3）、巨人（4-4，還有 6 場）、大都會（3-3）、教士（5-5，還有 3 場）
📍紅雀（落後大都會 4.5 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：大都會、教士
待定：響尾蛇（3-3）、巨人（2-1，還有 3 場）、紅人（6-4，還有 3 場）
季後賽時程
本季季後賽將於9月30日（台灣時間10月1日） 展開，首先進行外卡系列賽。分區系列賽將於10月4日展開，接著進行聯盟冠軍賽，最後世界大賽則預計於 10月下旬 舉行。隨著例行賽進入尾聲，每一場比賽都可能影響最終排名，球迷正迎來最緊張刺激的衝刺期。
資料來源：MLB
更多大聯盟新聞：
MLB／大谷翔平雙響砲打爆菅野智之！5打席全上壘 道奇5：2宰金鶯
MLB／大谷翔平MVP穩了？舒瓦伯連10場沒開轟 九月打擊率僅1成20
MLB／佐佐木朗希小聯盟「防禦率破7」！道奇總教練：他還沒準備好
我是廣告 請繼續往下閱讀
|聯盟
|分區冠軍
|外卡球隊
|國聯
|釀酒人
|費城人
|道奇
|小熊
|教士
|大都會
|美聯
|藍鳥
|老虎
|太空人
|洋基
|紅襪
|水手
在美聯部分，多倫多藍鳥（82勝61敗）暫居東區龍頭，手握美聯最佳戰績，底特律老虎則穩居中區第一，這兩隊暫列前兩種子，有望直接晉級分區系列賽。
休士頓太空人目前領先美聯西區，西雅圖水手雖跌跌撞撞，但仍暫居第6外卡席位。外卡部分，紐約洋基與波士頓紅襪戰績相對穩固，仍落後藍鳥，確保美東季後賽將至少有三隊晉級。
國聯：釀酒人最快晉級 道奇、費城人穩居分區龍頭
國聯方面，密爾瓦基釀酒人持續高歌猛進，不僅穩居中區第一，也是有望成為聯盟首支提前晉級季後賽的球隊，而道奇隊和費城人目前則分別位列國聯西區和國聯東區的龍頭。至於外卡席位則由芝加哥小熊、聖地牙哥教士與紐約大都會把持，舊金山巨人雖力拼追趕，但恐怕已嫌太晚。
以下是今（9）日賽程結束後，季後賽形勢的概覽
美聯季後賽球隊：藍鳥（美聯東區）、老虎（美聯中區）、太空人（美聯西區）、洋基（外卡）、紅襪（外卡）、水手隊（外卡）
國聯季後賽球隊：釀酒人（國聯中區）、費城人（國聯東區）、道奇（國聯西區）、小熊（外卡）、教士（外卡）、大都會（外卡）
隨著戰局明朗，各隊奪冠賠率也出爐（來源：Caesars，9月8日）：
📍洛杉磯道奇：+375（奪冠大熱門）
📍釀酒人：+650
📍費城人：+650
📍老虎：+750
📍洋基：+800
📍藍鳥：+1000
📍教士：+1200
📍太空人：+1400
📍小熊：+1400
📍大都會：+1400
📍紅襪：+1500
📍水手：+1600
▲洛杉磯道奇隊擁有大谷翔平等球星，雖然戰績並非最佳，仍是最被看好奪冠的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
哪些球隊擁有「平手優勢」？
自2022年起，所有季後賽資格和平手判定皆以數據計算為基準，而不再透過加賽決定。這代表分區冠軍、季後賽席次，乃至於種子排序，若出現戰績相同，首先會比較該賽季的直接對戰成績，若仍無法分出勝負，則依序使用其他判定標準。
以下是 MLB.com 針對「仍在五場勝差內的競爭球隊」所追蹤的相關平手判定情況：
📌美聯（AL）
涉及球隊：太空人、藍鳥、守護者、水手、遊騎兵、光芒、紅襪、皇家、老虎、洋基
美聯東區（AL EAST）
📍藍鳥（分區第 1，領先洋基 2 場）
擁有平手優勢：水手、紅襪、老虎、洋基
平手劣勢：無
待定：太空人（0-3，還有 3 場比賽）
藍鳥已鎖定對洋基與紅襪的優勢，若最後與對手同戰績將佔上風。未來對太空人的 3 連戰至關重要，必須橫掃才有機會拿下平手優勢。
📍洋基（分區第 2，落後藍鳥 2 場）
擁有平手優勢：水手、皇家
平手劣勢：藍鳥、紅襪
待定：太空人（3-3）、老虎（1-2，還有 3 場比賽）
洋基持有對水手與皇家的優勢，但輸給藍鳥、紅襪。與老虎即將展開的系列賽將決定兩隊的平手關係。
擁有平手優勢：太空人、皇家、洋基
平手劣勢：藍鳥
待定：水手（3-3）、老虎（0-3，還有 3 場比賽）
紅襪在與洋基的競爭中佔上風，但若與水手同戰績，將進一步比較分區內戰績。
美聯中區（AL CENTRAL）
📍老虎（分區第 1，領先守護者 8.5 場）
擁有平手優勢：太空人
平手劣勢：藍鳥
待定：紅襪（3-0，還有 3 場）、洋基（2-1，還有 3 場）
若老虎與藍鳥同戰績，藍鳥因對戰 4 勝 3 負而佔優勢。
美聯西區（AL WEST）
📍太空人（分區第 1，領先水手 2 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：紅襪、老虎
待定：藍鳥（3-0，還有 3 場）、水手（5-5，還有 3 場）、遊騎兵（4-6，還有 3 場）、皇家（3-3）、洋基（3-3）
9 月 19 至 21 日對水手的系列賽，將是爭奪分區冠軍的重要關鍵。
擁有平手優勢：遊騎兵、老虎、守護者
平手劣勢：藍鳥、洋基
待定：太空人（5-5，還有 3 場）、光芒（3-3）、紅襪（3-3）、皇家（2-2，還有 3 場）
水手仍有機會在九月下旬的系列賽中搶下對太空人與皇家的優勢。
📍遊騎兵（分區第 3，落後太空人 3.5 場）
擁有平手優勢：紅襪
平手劣勢：水手、皇家、洋基
待定：太空人（6-4，還有 3 場）、守護者（3-0，還有 3 場）、光芒（3-3）
遊騎兵若能避免被太空人橫掃，仍有機會反超平手優勢。
美聯外卡（AL WILD CARD）
📍守護者（落後水手 2.5 場）
擁有平手優勢：光芒
平手劣勢：水手、紅襪
待定：遊騎兵（0-3，還有 3 場）、皇家（6-4，還有 3 場）、洋基（3-3）
📍皇家（落後水手 3 場）
擁有平手優勢：遊騎兵
平手劣勢：紅襪、洋基
待定：太空人（3-3）、守護者（4-6，還有 3 場）、水手（2-2，還有 3 場）、光芒（3-3）
📍光芒（落後水手 4.5 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：守護者
待定：水手（3-3）、遊騎兵（3-3）、皇家（3-3）
📌國聯（NL）
涉及球隊：釀酒人、紅雀、小熊、響尾蛇、道奇、巨人、大都會、教士、費城人、紅人
國聯東區（NL EAST）
📍費城人（分區第 1，領先大都會 8 場）
擁有平手優勢：小熊
平手劣勢：釀酒人、大都會
待定：道奇（2-1，還有 3 場）、教士（3-3）
擁有平手優勢：紅雀、道奇、巨人、費城人
平手劣勢：紅人
待定：小熊（2-1，還有 3 場）、響尾蛇（3-3）、教士（0-3，還有 3 場）
國聯中區（NL CENTRAL）
📍釀酒人（分區第 1，領先小熊 7.5 場）
擁有平手優勢：道奇、費城人
平手劣勢：小熊
待定：教士（1-2，還有 3 場）
📍小熊（分區第 2，落後釀酒人 7.5 場）
擁有平手優勢：釀酒人、道奇
平手劣勢：費城人
待定：大都會（1-2，還有 3 場）、教士（3-3）、紅人（5-4，還有 4 場）
國聯西區（NL WEST）
📍道奇（分區第 1，領先教士 1 場）
擁有平手優勢：教士
平手劣勢：釀酒人、紅雀、小熊、大都會
待定：響尾蛇（5-5，還有 3 場）、費城人（1-2，還有 3 場）
擁有平手優勢：紅雀
平手劣勢：道奇
待定：小熊（3-3）、響尾蛇（5-5，還有 3 場）、大都會（3-0，還有 3 場）、費城人（3-3）、紅人（2-2，還有 2 場）
國聯外卡（NL WILD CARD）
📍巨人（落後大都會 3 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：大都會、教士
待定：紅雀（1-2，還有 3 場）、響尾蛇（4-4，還有 5 場）、紅人（3-3）
📍紅人（落後大都會 4 場）
擁有平手優勢：響尾蛇、大都會
平手劣勢：無
待定：紅雀（4-6，還有 3 場）、小熊（4-5，還有 4 場）、巨人（3-3）、教士（2-2，還有 2 場）
📍響尾蛇（落後大都會 4.5 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：小熊、紅人
待定：紅雀（3-3）、巨人（4-4，還有 6 場）、大都會（3-3）、教士（5-5，還有 3 場）
📍紅雀（落後大都會 4.5 場）
擁有平手優勢：無
平手劣勢：大都會、教士
待定：響尾蛇（3-3）、巨人（2-1，還有 3 場）、紅人（6-4，還有 3 場）
季後賽時程
本季季後賽將於9月30日（台灣時間10月1日） 展開，首先進行外卡系列賽。分區系列賽將於10月4日展開，接著進行聯盟冠軍賽，最後世界大賽則預計於 10月下旬 舉行。隨著例行賽進入尾聲，每一場比賽都可能影響最終排名，球迷正迎來最緊張刺激的衝刺期。
更多大聯盟新聞：
MLB／大谷翔平雙響砲打爆菅野智之！5打席全上壘 道奇5：2宰金鶯
MLB／大谷翔平MVP穩了？舒瓦伯連10場沒開轟 九月打擊率僅1成20
MLB／佐佐木朗希小聯盟「防禦率破7」！道奇總教練：他還沒準備好