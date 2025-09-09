我是廣告 請繼續往下閱讀

聯盟 分區冠軍 外卡球隊 國聯 釀酒人 費城人 道奇 小熊 教士 大都會 美聯 藍鳥 老虎 太空人 洋基 紅襪 水手

▲如果賽季今天結束，以下是今（9）日賽程結束後，季後賽形勢的概覽。（圖／取自MLB官網）

▲隨著戰局明朗，各隊奪冠賠率也出爐，道奇隊以+375成為奪冠大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

▲洋基持有對水手與皇家的優勢，但輸給藍鳥、紅襪。與老虎即將展開的系列賽將決定兩隊的平手關係。（圖／美聯社／達志影像）

▲西雅圖水手仍有機會在九月下旬的系列賽中搶下對太空人與皇家的優勢。（圖／路透／達志影像）

▲費城費城人球星哈波（Bryce Harper）（圖／美聯社／達志影像）

▲MLB洛杉磯道奇目前是分區第1，領先聖地牙哥教士1場勝差。（圖／美聯社／達志影像）

2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽進入最後3周，各分區與外卡席位的爭奪戰進入白熱化。雖然目前尚無任何一隊正式提前鎖定季後賽門票，但12支季後賽席次的熱門人選已逐漸明朗，道奇依舊被視為世界大賽頭號爭冠勁旅以+375的奪冠賠率高居聯盟第一，正在為連霸而努力。《NOWNEWS》也為讀者整理目前季後賽可能形勢，以及若出現戰績平手時的狀況和勝負優劣比較。在美聯部分，多倫多藍鳥（82勝61敗）暫居東區龍頭，手握美聯最佳戰績，底特律老虎則穩居中區第一，這兩隊暫列前兩種子，有望直接晉級分區系列賽。休士頓太空人目前領先美聯西區，西雅圖水手雖跌跌撞撞，但仍暫居第6外卡席位。外卡部分，紐約洋基與波士頓紅襪戰績相對穩固，仍落後藍鳥，確保美東季後賽將至少有三隊晉級。國聯方面，密爾瓦基釀酒人持續高歌猛進，不僅穩居中區第一，也是有望成為聯盟首支提前晉級季後賽的球隊，而道奇隊和費城人目前則分別位列國聯西區和國聯東區的龍頭。至於外卡席位則由芝加哥小熊、聖地牙哥教士與紐約大都會把持，舊金山巨人雖力拼追趕，但恐怕已嫌太晚。以下是今（9）日賽程結束後，季後賽形勢的概覽美聯季後賽球隊：藍鳥（美聯東區）、老虎（美聯中區）、太空人（美聯西區）、洋基（外卡）、紅襪（外卡）、水手隊（外卡）國聯季後賽球隊：釀酒人（國聯中區）、費城人（國聯東區）、道奇（國聯西區）、小熊（外卡）、教士（外卡）、大都會（外卡）隨著戰局明朗，各隊奪冠賠率也出爐（來源：Caesars，9月8日）：📍釀酒人：+650📍費城人：+650📍老虎：+750📍洋基：+800📍藍鳥：+1000📍教士：+1200📍太空人：+1400📍小熊：+1400📍大都會：+1400📍紅襪：+1500📍水手：+1600▲洛杉磯道奇隊擁有大谷翔平等球星，雖然戰績並非最佳，仍是最被看好奪冠的球隊。（圖／美聯社／達志影像）自2022年起，所有季後賽資格和平手判定皆以數據計算為基準，而不再透過加賽決定。這代表分區冠軍、季後賽席次，乃至於種子排序，若出現戰績相同，首先會比較該賽季的直接對戰成績，若仍無法分出勝負，則依序使用其他判定標準。以下是 MLB.com 針對「仍在五場勝差內的競爭球隊」所追蹤的相關平手判定情況：涉及球隊：太空人、藍鳥、守護者、水手、遊騎兵、光芒、紅襪、皇家、老虎、洋基擁有平手優勢：水手、紅襪、老虎、洋基平手劣勢：無待定：太空人（0-3，還有 3 場比賽）藍鳥已鎖定對洋基與紅襪的優勢，若最後與對手同戰績將佔上風。未來對太空人的 3 連戰至關重要，必須橫掃才有機會拿下平手優勢。擁有平手優勢：水手、皇家平手劣勢：藍鳥、紅襪待定：太空人（3-3）、老虎（1-2，還有 3 場比賽）洋基持有對水手與皇家的優勢，但輸給藍鳥、紅襪。與老虎即將展開的系列賽將決定兩隊的平手關係。擁有平手優勢：太空人、皇家、洋基平手劣勢：藍鳥待定：水手（3-3）、老虎（0-3，還有 3 場比賽）紅襪在與洋基的競爭中佔上風，但若與水手同戰績，將進一步比較分區內戰績。擁有平手優勢：太空人平手劣勢：藍鳥待定：紅襪（3-0，還有 3 場）、洋基（2-1，還有 3 場）若老虎與藍鳥同戰績，藍鳥因對戰 4 勝 3 負而佔優勢。擁有平手優勢：無平手劣勢：紅襪、老虎待定：藍鳥（3-0，還有 3 場）、水手（5-5，還有 3 場）、遊騎兵（4-6，還有 3 場）、皇家（3-3）、洋基（3-3）9 月 19 至 21 日對水手的系列賽，將是爭奪分區冠軍的重要關鍵。擁有平手優勢：遊騎兵、老虎、守護者平手劣勢：藍鳥、洋基待定：太空人（5-5，還有 3 場）、光芒（3-3）、紅襪（3-3）、皇家（2-2，還有 3 場）水手仍有機會在九月下旬的系列賽中搶下對太空人與皇家的優勢。擁有平手優勢：紅襪平手劣勢：水手、皇家、洋基待定：太空人（6-4，還有 3 場）、守護者（3-0，還有 3 場）、光芒（3-3）遊騎兵若能避免被太空人橫掃，仍有機會反超平手優勢。擁有平手優勢：光芒平手劣勢：水手、紅襪待定：遊騎兵（0-3，還有 3 場）、皇家（6-4，還有 3 場）、洋基（3-3）擁有平手優勢：遊騎兵平手劣勢：紅襪、洋基待定：太空人（3-3）、守護者（4-6，還有 3 場）、水手（2-2，還有 3 場）、光芒（3-3）擁有平手優勢：無平手劣勢：守護者待定：水手（3-3）、遊騎兵（3-3）、皇家（3-3）涉及球隊：釀酒人、紅雀、小熊、響尾蛇、道奇、巨人、大都會、教士、費城人、紅人擁有平手優勢：小熊平手劣勢：釀酒人、大都會待定：道奇（2-1，還有 3 場）、教士（3-3）擁有平手優勢：紅雀、道奇、巨人、費城人平手劣勢：紅人待定：小熊（2-1，還有 3 場）、響尾蛇（3-3）、教士（0-3，還有 3 場）擁有平手優勢：道奇、費城人平手劣勢：小熊待定：教士（1-2，還有 3 場）擁有平手優勢：釀酒人、道奇平手劣勢：費城人待定：大都會（1-2，還有 3 場）、教士（3-3）、紅人（5-4，還有 4 場）擁有平手優勢：教士平手劣勢：釀酒人、紅雀、小熊、大都會待定：響尾蛇（5-5，還有 3 場）、費城人（1-2，還有 3 場）擁有平手優勢：紅雀平手劣勢：道奇待定：小熊（3-3）、響尾蛇（5-5，還有 3 場）、大都會（3-0，還有 3 場）、費城人（3-3）、紅人（2-2，還有 2 場）擁有平手優勢：無平手劣勢：大都會、教士待定：紅雀（1-2，還有 3 場）、響尾蛇（4-4，還有 5 場）、紅人（3-3）擁有平手優勢：響尾蛇、大都會平手劣勢：無待定：紅雀（4-6，還有 3 場）、小熊（4-5，還有 4 場）、巨人（3-3）、教士（2-2，還有 2 場）擁有平手優勢：無平手劣勢：小熊、紅人待定：紅雀（3-3）、巨人（4-4，還有 6 場）、大都會（3-3）、教士（5-5，還有 3 場）擁有平手優勢：無平手劣勢：大都會、教士待定：響尾蛇（3-3）、巨人（2-1，還有 3 場）、紅人（6-4，還有 3 場）本季季後賽將於9月30日（台灣時間10月1日） 展開，首先進行外卡系列賽。分區系列賽將於10月4日展開，接著進行聯盟冠軍賽，最後世界大賽則預計於 10月下旬 舉行。隨著例行賽進入尾聲，每一場比賽都可能影響最終排名，球迷正迎來最緊張刺激的衝刺期。