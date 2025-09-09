我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啦啦隊女孩丹丹（如圖）砲轟若盈近期爭議。（圖／丹丹 IG yea_wu）

富邦啦啦隊Fubon Angels成員紅髮安娜、丹丹今（9）日出席《不浪了！》校園義賣市集，與長庚大學師生一同推廣愛護動物。活動現場談及網紅若盈近日因拍片餵狗喝啤酒掀爭議，丹丹立場鮮明，直言「很不行！」並解釋小動物內臟容量有限，連人類食物都難以代謝，更何況是酒精，呼籲必須善待毛孩。丹丹過去曾在動物醫院工作，因此培養出強烈保護心。她自曝目前家裡養了5隻貓與1隻狗，其中一隻高齡貓已養18年，從奶貓時期便細心照料。安娜則透露，自己飼養的紅貴賓也已17歲，由於平日忙於工作，大多交由家人照顧，雖然出現白內障與嗜睡，但整體健康狀況良好，談及若盈近日爭議，也表示相當不認同，直呼餵狗喝酒的行徑「很不行」。若盈日前在IG限時動態分享海邊遊玩影片，畫面中綁著項圈的狗狗被人倒入啤酒，她還留言「牠喝醉後一直狂吠」，引發大批網友痛批「虐狗就是不行」，認為她不僅沒有制止，反而拍下並上傳，行徑相當不當，讓許多人直言：「拿生命開玩笑！」紛紛留言批評：「太離譜了」、「虐狗就是不行！」隨著爭議延燒，若盈於8日晚間發文道歉，坦言影片中的狗並非自己飼養，當下本應立即阻止卻沒有做到，直呼「處理不當」並承諾會深切反省。她的經紀公司也出面澄清，表示餵狗喝酒的是路人，狗狗則為當地居民所養，但承認若盈未積極制止，反而助長風波，目前正進一步檢討。