現年19歲的網紅若盈，過去因與前男友Lan、歌手魏如萱的三角戀風波備受關注，如今再度引發爭議。近日她在海邊遊玩時拍攝了「餵狗喝啤酒」的影片，遭網友痛批是虐待動物，並質問身為飼主的她「難道不知道狗不能代謝酒精嗎？」事件迅速發酵，掀起熱議。對此不只若盈緊急致歉，還驚動經紀公司發聲滅火，「若盈對此已持續深切反省與檢討。」
若盈拍人餵狗喝啤酒遭炎上 網友痛批：拿生命開玩笑
據了解，若盈當時在IG限時動態上傳影片，畫面中綁著項圈的狗狗被人倒入啤酒飲用，她甚至留言「牠喝醉後一直狂吠」，引來更多網友撻伐，認為她非但沒有阻止，反而將內容拍下並分享，行徑令人錯愕。許多人直言：「拿生命開玩笑！」紛紛留言批評：「太離譜了」、「虐狗就是不行！」
若盈緊急發聲道歉試圖滅火 驚動經紀公司也發話：有檢討
風波延燒後，若盈於今（8）日傍晚在IG發文道歉，表示影片中的狗並非自己飼養，當下她本應立即阻止，卻沒有及時保護狗狗，認為自己「處理不當」，對此感到相當懊悔。她強調，在收到網友提醒後才驚覺錯誤，並承諾會深切反省。
若盈所屬經紀公司也緊急出面回應，表示影片中「餵狗喝酒」的人其實是路人，狗狗則為當地居民所養。公司坦言，若盈當下未積極制止，反而拍攝並分享至社群，確實欠缺妥當處置，強調她已意識到錯誤，並正在檢討與反省。
網友們對此仍意見兩極，許多人怒斥「分手事件不評論，但傷到狗真的看不下去」、「無腦還有這麼多人挺，真的不可思議。」也有人批評：「離譜至極，根本拿生命開玩笑。」雖已有道歉，但是否能平息外界不滿，仍有待觀察。
若盈所屬經紀公司「有享娛樂」聲明：
關於本公司旗下網紅若盈於9月6日在社群媒體所發布的限時動態影片，感謝各位媒體朋友關心，本公司對此事件所引起社會大眾關注、耗費社會資源，先致上最大歉意。
經與若盈本人確認後，得知該影片是若盈自行前往苗栗衝浪時所拍攝，而影片中「餵狗喝酒」的人士為非飼主的路人，影片中的狗則是當地居民所飼養的狗。
雖然「餵狗喝酒」並非若盈本人行為，但其實若盈當下應能有更積極的作為，而非消極助長此風，更不應以此拍攝影片發布社群媒體而無其他積極處置；若盈對此已持續深切反省與檢討，亦承諾未來會積極投入動物保護之行動。
本公司亦再次抱歉此事所占用之社會資源，未來亦將加強旗下網紅/藝人之觀念宣導。然，網路上有許多不實報導與發言，本公司特此澄清本件情況，希望能讓各大媒體與大眾能基於事實做評論，不要誤導大眾。讓我們都能在保護動物的前提下有更清楚的認知做出正確的行動。謝謝大家。
有享娛樂股份有限公司
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
