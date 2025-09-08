我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若盈在遭到網友撻伐後，緊急發文道歉。（圖／若盈 IG raeteng）

現年19歲的網紅若盈，過去因與前男友Lan、歌手魏如萱的三角戀風波備受關注，如今再度引發爭議。近日她在海邊遊玩時拍攝了「餵狗喝啤酒」的影片，遭網友痛批是虐待動物，並質問身為飼主的她「難道不知道狗不能代謝酒精嗎？」事件迅速發酵，掀起熱議。對此不只若盈緊急致歉，還驚動經紀公司發聲滅火，「若盈對此已持續深切反省與檢討。」據了解，若盈當時在IG限時動態上傳影片，畫面中綁著項圈的狗狗被人倒入啤酒飲用，她甚至留言「牠喝醉後一直狂吠」，引來更多網友撻伐，認為她非但沒有阻止，反而將內容拍下並分享，行徑令人錯愕。許多人直言：「拿生命開玩笑！」紛紛留言批評：「太離譜了」、「虐狗就是不行！」風波延燒後，若盈於今（8）日傍晚在IG發文道歉，表示影片中的狗並非自己飼養，當下她本應立即阻止，卻沒有及時保護狗狗，認為自己「處理不當」，對此感到相當懊悔。她強調，在收到網友提醒後才驚覺錯誤，並承諾會深切反省。若盈所屬經紀公司也緊急出面回應，表示影片中「餵狗喝酒」的人其實是路人，狗狗則為當地居民所養。公司坦言，若盈當下未積極制止，反而拍攝並分享至社群，確實欠缺妥當處置，強調她已意識到錯誤，並正在檢討與反省。網友們對此仍意見兩極，許多人怒斥「分手事件不評論，但傷到狗真的看不下去」、「無腦還有這麼多人挺，真的不可思議。」也有人批評：「離譜至極，根本拿生命開玩笑。」雖已有道歉，但是否能平息外界不滿，仍有待觀察。若盈所屬經紀公司「有享娛樂」聲明：