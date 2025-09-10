iPhone 17全系列四款新機在台灣時間今（10）日凌晨一點正式發表，不少果粉都熬夜追發表會，由於這代硬體設備升級眾多，許多人都已經準備更換新機。但是在iPhone 17價格出爐之後，有大批果粉超傻眼發現，iPhone 17竟然又發生了iPhone 13同樣的事件，就是「沒有漲價容量反而變大」，讓許多去年購買iPhone 16的人超級傻眼表示：「又被蘋果當盤子了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「看完iPhone 17發表會只能說去年買iPhone 16的我真的是盤子，這代容量送雙倍然後沒有漲價......」、「去年買iPhone 16 256GB要3萬3400元，今年iPhone 17 256GB只要29900元，還下放120Hz螢幕更新率，我真的是看到都傻眼了！」

▲iPhone 17全系列手機前置鏡頭終於從1200萬畫素升級為1800萬畫素，還有支援雙向錄影。（圖/YT＠Apple）
▲iPhone 17數字系列價格出爐，沒想到不僅容量雙倍送，甚至起始價也是跟iPhone 16 128GB一樣，等於變相降價引起討論。（圖/YT＠Apple）
貼文曝光後，大批苦主紛紛回應「真的看到快氣死！早知道去年就不要換了」、「苦主+1.....這真的是變相降價超級多，關稅什麼的突然變成假議題」、「看到都傻眼死了，iPhone 13已經發生過一次了」、「真的太令人意外的價格了....只有iPhone Air漲價，其他都是沒漲甚至降價」、「iPhone 17真的是賺翻了，要換的人一定超多，直接256GB起跳還沒漲價，iPhone 16的我像小丑」。

iPhone 17「悲劇又上演第二次」！苦主超衰直接中獎兩次

然而這次大家之所以對價格討論比較多，也是因為受到關稅影響，原本預期價格會上漲，結果不但沒有上漲反而還「變相降價」，以去年iPhone 16來看，當初iPhone 16起始128G開賣，台灣售價29900元；但iPhone 17這次起始變成256GB，同樣是賣29900元，對比去年iPhone 16 256GB要價33400元來看，等於是變相降價3500元，且效能還是大幅度上升，讓許多買iPhone 16的人感到非常之虧。

這件事情並非是蘋果第一次發生，《NOWNEWS》記者也曾經購買iPhone 12 64GB，要價27900元；隔年的iPhone 13推出時，直接同樣閹割掉64GB，從128GB開始起售，結果價格竟然是26900元還降價1000元，當時真的非常傻眼，如今iPhone 16接iPhone 17又再發生同樣的事情，讓每四年換一次iPhone數字系列手機的苦主二度悲劇上演，引起話題討論。

▲iPhone 12。（圖/葉政勳攝）
▲蘋果iPhone 12到iPhone 13也發生過iPhone 17的問題，當年iPhone 13數字系列容量加大至128GB但價格比iPhone 12 64GB的27900還便宜1000元。（圖/記者葉政勳攝）
iPhone 17數字系列大升級！搭載A19晶片、120Hz螢幕更新率

過去iPhone每代的銷售主力都會落在iPhone Pro系列身上，但這回iPhone 17數字系列卻引起非常大的關注，除了全新搭載A19晶片之外，蘋果終於下放螢幕更新率120Hz到iPhone數字系列，除此之外，前置鏡頭的升級也不是專屬於Pro系列手機，數字系列也全面從1200萬畫素升級為1800萬畫素。

最後加上容量直接砍掉128GB，全面從256GB啟售，價格竟然變相掉價3500元，比起過去幾年強打的iPhone Pro系列，這一代數字系列以及全新機款iPhone Air討論度還要更高。記者實際訪問台南東區強強滾3C通訊行黃雅貞店長，她也認為：「這次iPhone 17 Pro的亮點太少，橘色也沒想像中好看，銷售主力很可能落在iPhone 17數字系列或者iPhone Air身上。」如果你也是買到iPhone 16數字系列的人，只能說時運不好囉！

▲蘋果發表會4款新手機登場，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，新機規格、價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲蘋果發表會4款新手機登場，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，新機規格、價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）
「iPhone 17」相關議題

iPhone 17沒漲價太神！「官網舊機降價」懶人包　這支跳水4000元
iPhone 17值得買？果粉「公認5大亮點」一覽：神級功能、蘋果拼了
不想換iPhone 17！蘋果「公認最神手機」變它：價格甜、水準超高

資料來源：蘋果官網

更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。

相關新聞

蘋果iPhone 17超佛心！容量翻倍256GB不加錢　最低價格2萬9900元

蘋果史上最薄！iPhone Air厚度僅5.6mm　台灣同步取消卡槽改eSIM

iPhone 17 Pro Max史上最貴！價格7萬2900元：可買機車付半年房租

蘋果發表會Apple Watch Ultra 3、S11大螢幕測血壓　SE3平價升級