這代容量送雙倍然後沒有漲價......」、「去年買iPhone 16 256GB要3萬3400元，今年iPhone 17 256GB只要29900元，還下放120Hz螢幕更新率，我真的是看到都傻眼了！」

▲iPhone 17數字系列價格出爐，沒想到不僅容量雙倍送，甚至起始價也是跟iPhone 16 128GB一樣，等於變相降價引起討論。（圖/YT＠Apple）

當初iPhone 16起始128G開賣，台灣售價29900元；但iPhone 17這次起始變成256GB，同樣是賣29900元，對比去年iPhone 16 256GB要價33400元來看，等於是變相降價3500元

記者也曾經購買iPhone 12 64GB，要價27900元；隔年的iPhone 13推出時，直接同樣閹割掉64GB，從128GB開始起售，結果價格竟然是26900元還降價1000元

▲蘋果iPhone 12到iPhone 13也發生過iPhone 17的問題，當年iPhone 13數字系列容量加大至128GB但價格比iPhone 12 64GB的27900還便宜1000元。（圖/記者葉政勳攝）

最後加上容量直接砍掉128GB，全面從256GB啟售，價格竟然變相掉價3500元

「這次iPhone 17 Pro的亮點太少，橘色也沒想像中好看，銷售主力很可能落在iPhone 17數字系列或者iPhone Air身上。」

▲蘋果發表會4款新手機登場，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，新機規格、價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）