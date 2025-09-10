iPhone 17全系列四款新機在台灣時間今（10）日凌晨一點正式發表，不少果粉都熬夜追發表會，由於這代硬體設備升級眾多，許多人都已經準備更換新機。但是在iPhone 17價格出爐之後，有大批果粉超傻眼發現，iPhone 17竟然又發生了iPhone 13同樣的事件，就是「沒有漲價容量反而變大」，讓許多去年購買iPhone 16的人超級傻眼表示：「又被蘋果當盤子了！」
許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「看完iPhone 17發表會只能說去年買iPhone 16的我真的是盤子，這代容量送雙倍然後沒有漲價......」、「去年買iPhone 16 256GB要3萬3400元，今年iPhone 17 256GB只要29900元，還下放120Hz螢幕更新率，我真的是看到都傻眼了！」
貼文曝光後，大批苦主紛紛回應「真的看到快氣死！早知道去年就不要換了」、「苦主+1.....這真的是變相降價超級多，關稅什麼的突然變成假議題」、「看到都傻眼死了，iPhone 13已經發生過一次了」、「真的太令人意外的價格了....只有iPhone Air漲價，其他都是沒漲甚至降價」、「iPhone 17真的是賺翻了，要換的人一定超多，直接256GB起跳還沒漲價，iPhone 16的我像小丑」。
iPhone 17「悲劇又上演第二次」！苦主超衰直接中獎兩次
然而這次大家之所以對價格討論比較多，也是因為受到關稅影響，原本預期價格會上漲，結果不但沒有上漲反而還「變相降價」，以去年iPhone 16來看，當初iPhone 16起始128G開賣，台灣售價29900元；但iPhone 17這次起始變成256GB，同樣是賣29900元，對比去年iPhone 16 256GB要價33400元來看，等於是變相降價3500元，且效能還是大幅度上升，讓許多買iPhone 16的人感到非常之虧。
這件事情並非是蘋果第一次發生，《NOWNEWS》記者也曾經購買iPhone 12 64GB，要價27900元；隔年的iPhone 13推出時，直接同樣閹割掉64GB，從128GB開始起售，結果價格竟然是26900元還降價1000元，當時真的非常傻眼，如今iPhone 16接iPhone 17又再發生同樣的事情，讓每四年換一次iPhone數字系列手機的苦主二度悲劇上演，引起話題討論。
iPhone 17數字系列大升級！搭載A19晶片、120Hz螢幕更新率
過去iPhone每代的銷售主力都會落在iPhone Pro系列身上，但這回iPhone 17數字系列卻引起非常大的關注，除了全新搭載A19晶片之外，蘋果終於下放螢幕更新率120Hz到iPhone數字系列，除此之外，前置鏡頭的升級也不是專屬於Pro系列手機，數字系列也全面從1200萬畫素升級為1800萬畫素。
最後加上容量直接砍掉128GB，全面從256GB啟售，價格竟然變相掉價3500元，比起過去幾年強打的iPhone Pro系列，這一代數字系列以及全新機款iPhone Air討論度還要更高。記者實際訪問台南東區強強滾3C通訊行黃雅貞店長，她也認為：「這次iPhone 17 Pro的亮點太少，橘色也沒想像中好看，銷售主力很可能落在iPhone 17數字系列或者iPhone Air身上。」如果你也是買到iPhone 16數字系列的人，只能說時運不好囉！
「iPhone 17」相關議題
資料來源：蘋果官網
