台南擁有「美食之都」的名號，當地不少讓人垂涎三尺的道地小吃，美味程度就連米其林也推薦。對此，美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（Neil Gibson）近日分享，表示「溫體牛肉火鍋」全世界只在台南找得到，更大讚口感入口即化、肉質嫩到不行，成為他每次來台南必吃的美食之一，也讓台灣人大讚「內行懂吃！」事實上，台南美食早已名聞國際，就連溫體牛肉湯也被美國CNN推薦，成為台灣最強觀光城市之一。
台南「1美食」美官員也愛！他吃上癮：全世界找不到
美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（Neil Gibson）近日在臉書粉專「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」分享，表示自己每次到台南一定會點一鍋「溫體牛肉火鍋」，更強調已經成為他來台南的必定行程。
張子霖表示，現切溫體牛只要稍微下鍋涮個幾秒，吃起來就嫩到不行，口感入口即化，強調這種美味全世界只有台南吃得到，「真的讓人一吃上癮！台南的美食魅力無法擋～我很快就會再回來報到！」
貼文曝光後，隨即引來眾多老饕認證留言，「非常懂吃」、「處長內行人」、「懂吃！太厲害了」，甚至還有內行分享專業吃法，「這燙起來的肉色，若是被我的台南朋友看到，她會說燙太久啦！台南的牛肉就是熱滾滾，3-4秒立刻起來！」
溫體牛肉是什麼？好吃到連米其林都推薦
據了解，「溫體牛肉」是指未經冷藏的牛肉，藉此避免冰晶破壞牛肉組織與口感，但因不經急凍等過程，溫體牛肉相當講求實效性，必須儘快食用。而溫體牛肉大多直接配送至市場或餐廳，能保留原始溫度和鮮度，肉質細嫩多汁，老饕能吃到最純粹、最鮮美的風味。
然而在台灣，說到溫體牛肉火鍋必定會聯想到台南，在台南有不少溫體牛肉火鍋名店，像是受到米其林推薦的「牛五藏」、「阿裕牛肉涮涮鍋」和「湖東牛肉館」等，或是知名老店「劉家莊牛肉爐」、「三大牛肉火鍋」等等，每年都吸引成千上萬遊客前往嘗鮮。
為何台南超多牛肉湯？背後原因出爐
至於為何台南有那麼多溫體牛肉呢？主要是因為台南溫體牛肉來自於台灣三大牛墟的善化，每天都有大量現宰牛肉直送店家，這也造就台南除了溫體牛肉火鍋盛行，亦讓「牛肉湯」成為當地限定招牌小吃，是外地遊客和當地人都熱愛的美食。
台南美食紅到國外！牛肉湯、蚵仔煎連CNN也推薦
事實上，台南近年來觀光發展不斷，在2024年被美國CNN新聞網評選為全球24個最值得造訪的城市之一。內容提到，台南觀光發展迅速，加上富有獨特的街頭美食，包括新鮮的溫體牛肉湯、蚵仔煎等，當地還有特別的景觀，如草山月世界的白堊土地形、井仔腳瓦盤鹽田搭配夕陽等，讓遊客在這裡能夠體驗到更不一樣的美食美景。
