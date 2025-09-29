我是廣告 請繼續往下閱讀

台南「1美食」美官員也愛！他吃上癮：全世界找不到

自己每次到台南一定會點一鍋「溫體牛肉火鍋」，更強調已經成為他來台南的必定行程。

▲美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（Neil Gibson）分享食用台南溫體牛肉火鍋的心得，引來眾多台灣老饕大讚懂吃。（圖／美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung）

溫體牛肉是什麼？好吃到連米其林都推薦

「溫體牛肉」是指未經冷藏的牛肉，藉此避免冰晶破壞牛肉組織與口感，但因不經急凍等過程，溫體牛肉相當講求實效性，必須儘快食用。

▲「溫體牛肉」是指未經冷藏的牛肉，藉此避免冰晶破壞牛肉組織與口感，但因不經急凍等過程，溫體牛肉相當講求實效性，必須儘快食用。（圖／Google評價）

為何台南超多牛肉湯？背後原因出爐

主要是因為台南溫體牛肉來自於台灣三大牛墟的善化，每天都有大量現宰牛肉直送店家，這也造就台南除了溫體牛肉火鍋盛行，亦讓「牛肉湯」成為當地限定招牌小吃

▲台南溫體牛肉來自於台灣三大牛墟的善化，每天都有大量現宰牛肉直送店家，這也造就台南除了溫體牛肉火鍋盛行，亦讓「牛肉湯」成為當地限定招牌小吃。（圖/米其林提供）

台南美食紅到國外！牛肉湯、蚵仔煎連CNN也推薦

在2024年被美國CNN新聞網評選為全球24個最值得造訪的城市之一。內容提到，台南觀光發展迅速，加上富有獨特的街頭美食，包括新鮮的溫體牛肉湯、蚵仔煎等