教師節連假，各地鏟子超人衝花蓮災區幫忙，感動各界！餐飲業者推出專屬優惠回饋，德州美墨炸雞京站店免費送吃「香酥雞柳堡套餐」；思犇牛排善化店「打7折」優惠；柴堡「漢堡5折」優惠一次整理。
德州美墨炸雞：免費送「香酥雞柳堡套餐」京站店優惠！
德州美墨炸雞感動表示：「我們看見一批又一批志工義無反顧前往花蓮，守護我們的同胞。你們用行動證明了『台灣是一家人』」。京站店想以最真誠的小小心意，致上敬意與感謝。
即日起至9月29日，在出發或返程途中，經過京站店並於店內打卡：#我在美墨，我要去救災！免費送吃「香酥雞柳堡套餐」。請大家體諒店內人手有限，耐心排隊，互相照顧。也有粉絲呼籲大家不要濫用，讓愛心流轉，把這份溫暖留給真正需要的朋友。
德州美墨炸雞 京站店 資訊
地址：京站時尚廣場 大同區承德路一段1號B2
電話：02-2552-1779
提醒大家，即日起至9/29前往或返程花蓮賑災的朋友，往返皆可參加兌換，但每日限領一次；每人限領一份香酥雞柳堡套餐；每日備有限量套餐（例如 100 份），送完為止，避免資源不足造成爭議；店員保留最終判定權，以避免有人濫用；活動為免費公益支持，不得轉售或代領。
思犇牛排：「打7折」善化店優惠！
思犇牛排善化店也公告鏟子超人優惠！即日起，凡參與花蓮光復災後重建的超人們光臨思犇牛排（善化店） 即享「7折優惠」。
參與者需提出相關證明，例：火車票根、本人於當地拍照證明、本人於社交平台發布之動態等。業者表示，感謝舊雨新知對善化思犇牛排的愛戴，讓我們可以深耕在善化這片美麗的土地。
思犇牛排善化店 資訊
地點：台南市善化區民權路98-1號
電話：06-583-0681
柴堡：「漢堡5折」鏟子超人優惠！
柴堡 Shiba Burger也表示，「鏟子超人辛苦了，我們挺你！」即日起至10月31日，凡是在花蓮參與志工服務的朋友，出示志工現場照片證明，即可享「漢堡五折優惠」。
提醒大家，本活動需出示本人志工服務照片，並由店員確認；優惠僅限本人當日單點漢堡使用，不得轉讓；每人每日限使用一次，不得與其他優惠合併；柴堡 ShibaBurger 保有活動最終解釋權。
柴堡 Shiba Burger 手打美式漢堡專賣 資訊
地址：新竹縣竹北市竹仁街31號
電話：0988-221-453
資料來源：德州美墨炸雞、思犇牛排、柴堡
