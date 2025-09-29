2025年紐約大都會以失落的結局收場，例行賽最終戰，他們在邁阿密以0：4不敵馬林魚（Miami Marlins），同時錯失國聯最後一張外卡門票。更令人難堪的是，一項「零勝率」數據徹底道出了這支球隊為何跌出十月舞台：大都會在「落後進入第八局後」的比賽，整季戰績竟是0勝67敗，成為全大聯盟唯一一支未能逆轉的球隊。
6月12日之前，大都會戰績45勝24敗，居全大聯盟之首，領先國聯其他對手至少9場，更遙遙領先紅人（Cincinnati Reds）10場勝差。但主戰投手千賀滉大因腿筋傷退，自此成為球隊轉折點。接下來93場比賽，他們僅拿下38勝55敗，包括兩次七連敗與一次八連敗，戰力急墜。
最後一戰的縮影
MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）收官戰對馬林魚，大都會再次上演本季最熟悉的劇本。先發Sean Manaea僅投1.2局就因控球不穩退場，牛棚七人輪番上陣仍被敲下四分。打線雖在第五局攻占滿壘，但重炮Pete Alonso的116英里強勁平飛球直入左外野手手套，全隊缺乏「關鍵一擊」的老問題，也讓球隊無緣逆轉。
Juan Soto、Francisco Lindor與Alonso合計貢獻15.8 WAR，表現不俗，但全隊在得點圈打擊尤其乏力，最後一戰更是8打數掛零，白白浪費7次保送與5支安打。缺乏次要火力支撐，成為整季最大隱憂。
投手群崩盤，傷病雪上加霜
除了千賀的重傷，7500萬美元簽下的Manaea因傷僅12場先發，Montas與Canning表現低迷。最終球隊被迫啟用菜鳥Nolan McLean、Jonah Tong與Brandon Sproat，僅McLean交出2.06防禦率的亮眼數據。輪值人手不足，牛棚更是疲弱，成為全季潰敗主因。
0勝67敗的慘痛烙印
整季沒有一次逆轉勝利，是大都會2025年最致命的標籤。當其他競爭者如紅人趁機逆襲，他們卻在最關鍵的9月再度崩盤。這樣的數據，註定成為外界評價「大都會為何錯失季後賽」時最鮮明的答案。
大都會曾在6月看似穩操勝券，如今卻只能目送紅人以外卡第六種子身分挑戰道奇（Los Angeles Dodgers）。這支超過3.3億美元（約新台幣103億）薪資的球隊，最終卻以「一勝難求」的逆轉能力，寫下了空前的失落篇章。
消息來源：Bleacher Report
