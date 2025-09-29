我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇超級巨星大谷翔平，今日例行賽封關戰扛出單季第55轟，寫下生涯最佳紀錄，其中擔任第一棒打者揮出51轟，也被寫進大聯盟歷史，成為史上單季擔任第一棒揮出最多全壘打的打者，比原紀錄、2023年阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）41轟還多出10轟，連MLB官網都讚譽大谷是史上最強核彈頭。大谷稍早客場面對水手，持續以第一棒、指定打擊身分先發，揮出本季第55轟，刷新個人生涯新高，儘管以1轟之差無緣三連霸全壘打王，但大谷投打兩端全能數據，讓美媒一致認定他幾乎篤定連莊國聯MVP，也為生涯第4座MVP。攤開大谷本季全壘打棒次分布，除了季中因應貝茲（Mookie Betts）打擊手感低迷，改打一棒調整手感，大谷轉而擔任二棒之外，其餘場次大谷都擔任道奇開路先鋒出賽，前99場打出31轟就寫下聯盟紀錄，最終更把紀錄提升到153場、51轟，成為史上單季最會轟的第一棒打者。勇士球星阿庫尼亞在2023年以第一棒身分打出41轟，是除了大谷之外，唯一可以打出單季40轟的首棒打者，接下來則是2019年史普林格（George Springer）、2006年索利安諾（Alfonso Soriano）的39轟。此外，大谷上季54轟、本季55轟，名列道奇隊史單季最多轟紀錄前2名，放眼史上，加盟新球隊前2季合計109轟，也追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），高居史上第2，僅次於「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的113轟。大谷本季為何總打第一棒出賽？根據近年科學數據棒球顯示，前2棒打者擁有全隊最多打席數，作為全隊最佳打者的大谷理應主打這個位置，另外總教練羅伯斯（Dave Roberts）6月中一次受訪時也提過，表示這是為了讓大谷在擔任投打二刀流出賽時，首局就確保同時登板、打擊，對他個人調整上有幫助。