▲台鋼雄鷹球星曾子祐在大巨蛋演奏小提琴，引發全場球迷歡呼。（圖／記者陳云茹攝）

▲最後大合照環節，曾子祐也跟王博玄比出愛心，一旁的顏郁軒不甘示弱，直接依偎在曾子祐肩上。（圖／記者陳云茹攝）

台鋼雄鷹周末在大巨蛋舉辦「心動時刻」主題日，陣中人氣球星、隊史首位狀元郎曾子祐，以一襲白色襯衫、黑長褲正裝，在應援舞台演奏小提琴，引發球迷歡呼，曾子祐昨日受訪時表示自己已經長達10年沒有練習小提琴，這次花了2個月找音樂老師重拾手感，選擇《月亮代表我的心》演奏，也跟台鋼雄鷹有關係。「準備應該2個月吧！但其實1個禮拜就差不多練1次而已。通常是在禮拜一放假時，去老師家去請他教我。」曾子祐笑說，每次練習逐步重新找回感覺，他自曝從小練習小提琴，從幼稚園中班學到小學2、3年級，差不多擁有4、5年學習經驗。曾子祐笑說，雖然後來都專注於打棒球，但是國小六年級畢業典禮也有上去表演、領唱，所以對於舞台表演不算陌生，「因為那時候老師也知道我會小提琴，又叫我再趕快去學一下，畢業典禮的時候有領唱表演。」談到小提琴，曾子祐回憶自己從12歲到現在，已經有10年沒有碰過小提琴，這次找老師惡補，最終選擇《月亮代表我的心》演奏，「這首歌跟我們台鋼也有關係，象徵太陽跟月亮，就覺得很不錯，而且看樂譜難易度我也負荷得了，二話不說後面就一直練這首。」除了《月亮代表我的心》之外，曾子祐也表演自己的應援曲，笑說雖然節奏很快，但是自己有越練越熟練，「很特別的經驗，離觀眾很近，又是在球場。第一次在這麼多人的地方表演還滿緊張的，手很抖。」昨天曾子祐表演時，球迷起鬨原本在台下的王博玄、顏郁軒上台跳舞助興，曾子祐透露完全沒有Set好，「因為剛好球迷他們在喊，我也幫忙一起喊，謝謝他們就上來一起跳舞，這真的都是突然的，其實我都沒有特別跟他們說我要表演，因為我怕他們一直虧我。」最後大合照環節，曾子祐也跟王博玄比出愛心，一旁的顏郁軒不甘示弱，直接依偎在曾子祐肩上，當被問到3人的複雜關係時，曾子祐不好意思地笑說，「這個就...現在我也不知道這個關係到底是...」