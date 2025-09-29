我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝銘駿表示自己在菜鳥年給自己的定位很簡單，「我的優勢可能就是我的體力，所以做多一點苦工。學長他們可能年紀比較大，所以他們不可能說全場都這樣一直跑來跑去，我就是做一些年輕人可以做的事情 。」（圖／台北台新戰神提供）

台新戰神本季備受矚目的新秀之一、19歲小將謝銘駿，在今（29）日受訪時分享了初入職業的心情與適應過程。他坦言，職業舞台的節奏與強度確實與學生時期不同，尤其在「身體對抗」方面感受到明顯落差，但他也強調自己會用「年輕與體力」來彌補經驗的不足。儘管過往在高中、大學都兼打控球與得分後衛，謝銘駿坦言目前都與控球後衛一起練習，希望能逐步轉型，才有機會挑戰自己的「旅外夢」。謝銘駿在帶領光復高中締造二連霸並勇奪總決賽MVP後遠赴美國挑戰不同的籃球環境，不過今夏他選擇提前回台，投入職業籃球舞台。在新人選秀會中，謝銘駿以首輪第4順位被台新戰神選中，正式開啟他的職籃生涯。從學生籃球踏入職業，謝銘駿認為雖然環境不同，但「打球」的本質沒有變化，真正的差別在於「身體對抗」與「經驗層面」的落差。他坦言，職業的身體強度確實與學生時期不同，尤其是面對學長與洋將時更能感受到差距，「他們真的就是比我多吃好幾年飯」，但他不畏挑戰，表示會用年輕與體能優勢補足差距，努力從中學習。談到自身身體狀況，謝銘駿表示目前腳傷已完全康復，訓練與比賽都能全力投入。戰神總經理林祐廷與去年新人王雷蒙恩都對謝銘駿寄予厚望，他表示自己在菜鳥年給自己的定位很簡單，「我的優勢可能就是我的體力，所以做多一點苦工。學長他們可能年紀比較大，所以他們不可能說全場都這樣一直跑來跑去，我就是做一些年輕人可以做的事情 。」從高中、大學到職業的過程，謝銘駿都有過從角色球員一步步成為核心的經歷，他也不會排斥從基層做起，「其實我高中剛進去的時候也是這樣，一開始做苦工，然後才慢慢變成主力。大學也是，現在進來職業球隊也一樣是從頭來，但這些事情我很熟悉，不會感到陌生或抗拒。」值得一提的是，謝銘駿目前積極轉型為控球後衛。過去在學生時期謝銘駿控球、得分後衛兼修，他坦言轉型成全職控球的目標是為了未來有機會旅外發展，「190公分的一號其實很少，如果我可以打到一號，對於出國打球會更有優勢，這是我想努力爭取的方向。」最後謝銘駿被問及學長們在訓練中是否會「上身體」給他下馬威，他則以開朗態度回應：「大家看到我都滿想上我身體的啦，但我也不怕，我反而希望他們多來對抗，這樣正式比賽才會更習慣。」