樂天桃猿今（29）日在桃園主場與台鋼雄鷹展開「全年勝率第3位」的關鍵3連戰，桃猿在第2局痛失一員內野大將，廖健富處理滾地球時，壓傷左肩膀，只能退場進行治療，桃猿也在該局遭到逆轉，打完前4局以1：3落後。
廖健富奮力撲球卻受傷 提前退場接受治療
此役桃猿開局靠著串連安打先馳得點，取得1：0領先。2局上卻遭到雄鷹反撲，郭永維靠著失誤上壘，兩出局曾昱磬敲出一壘方向強勁滾地球，桃猿一壘手廖健富奮勇側身將球擋下，不過卻壓傷左肩膀。
經過防護團隊評估，廖健富退場接受治療，下場時還扶著左手腕，傷勢恐不樂觀。
雄鷹隨後靠著陳致嘉、曾子祐的串連安打攻下3分，一舉逆轉比數，取得3：1領先。
賽前桃猿總教練古久保健二表示，近期內野傷兵不少，只能以現有戰力應戰，今日廖健富意外傷退，等於是雪上加霜。
