台鋼雄鷹今（29）日在作客桃園球場與樂天桃猿展開「全年勝率第3位」的關鍵3連戰，開局雖然由桃猿先馳得點，但雄鷹馬上在第2局逆轉戰局，先發投手櫻井周斗先發5局失2分，雄鷹4位牛棚合力只失掉1分，終場就以7：3擊退桃猿，拿下「天王三」首戰勝利，雙方在全年勝率的勝差也縮小至1.5場。此役雄鷹推出日籍左投櫻井周斗交手桃猿洋投魔神樂。桃園開局先發制人，陳晨威保送上壘，並且盜上二壘，成晉敲出適時的二壘安打，替桃猿先馳得點，取得1：0領先。雄鷹馬上在2局上展開反擊，郭永維靠著失誤上壘，兩出局後曾昱磬、陳致嘉以及曾子祐串連安打，替雄鷹攻下3分，一舉逆轉比數，反倒以3：1領先。5局上雄鷹攻勢再起，一出局後王博玄敲安，吳念庭保送，攻佔一、二壘，雖然魔鷹飛球出局，但顏郁軒右外野安打帶有1分打點，雄鷹取得4：1領先。桃猿在5局下展開反攻，林政華、陳晨威敲安，桃猿無人出局攻佔得點圈，不過成晉、林智平接連出局，林泓育發揮老將價值，敲出適時安打，替桃猿追回1分，以2：4落後。7局下桃猿再度吹起反攻號角，陳晨威從韋宏亮手中敲出三壘安打，並靠著成晉的滾地球回到本壘攻下分數，桃猿以3：4落後。9局上雄鷹添加保險分，王博玄保送上壘，吳念庭、魔鷹連續敲安，雄鷹再下一城，取得5：3領先。兩出局後，王柏融敲出清壘二壘安打，助隊拉開比分成7：3。9局下林詩翔登板救援，雖然被林子偉敲安，仍順利抓下最後1個出局數，終場雄鷹就以7：3擊退桃猿，拿下「天王三」首戰勝利，雙方在全年勝率的勝差也縮小至1.5場。此役櫻井主投5局失2分，被敲出5支安打，送出2次三振、3次保送，奪下本季第2勝。