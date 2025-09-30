我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士近日確定簽下39歲的老將中鋒霍福德（Al Horford），預計將作為先發中鋒迎來他的第19個NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季。外界對於勇士終於有所補強而激動，不過「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則對於霍福德還在NBA奮戰更有感觸，他在社群媒體發文直言：「霍福德真的很激勵我！我們是同屆高中生，他現在還在打。」霍福德出身2007年選秀，與霍華德同齡，不過因為選擇打完大學才進入NBA，比「魔獸」晚了3年登場。即便如此，他至今依然能維持穩定表現。勇士視他為與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）並肩的「完美拼圖」，看重他在場上的傳球意識、防守判斷與空間能力。根據數據統計，霍福德自2015-16賽季開始轉型為能拉開空間的「空間型中鋒」，至今投進877顆三分球，這在NBA中鋒歷史上僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）、洛培茲（Brook Lopez）與武切維奇（Nikola Vučević），展現極佳的投籃能力。相較之下，霍華德的生涯雖擁有更顯赫的巔峰履歷，拿過一座總冠軍、三屆年度最佳防守球員、八屆全明星、八次入選NBA年度陣容，但隨著時代演變，他的傳統中鋒打法在小球潮流下逐漸被邊緣化。霍華德坦言看到霍福德依然站在NBA最高殿堂，自己十分感動：「我們是同屆（高中畢業）的球員，他還能在這個聯盟生存，真的很不簡單。」霍福德憑藉不斷調整打法、提升外線投射與傳球，讓自己成為現代籃球裡的稀缺資產。如今加盟勇士，他將在球隊「補強防守、拉開空間」的策略下扮演關鍵角色，不過已經39歲的他和同樣高齡的隊友們能否保持健康，也是外界關注這支勇士的重大疑問。