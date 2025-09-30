我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈利伯頓在總冠軍賽第7戰中遭遇阿基里斯腱重傷。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）印第安那溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今（30）日在球隊媒體日首度公開談及自己在總冠軍賽第七戰撕裂阿基里斯腱後的復健進度。他坦言這個夏天的復健過程「相當單調」，但他仍保持正面態度，並表示一切照計畫進行中，「每天都一樣，就是那種重複又枯燥的感覺，但我只想專注當下，一步一步來。」哈利伯頓也坦言，至今仍未重看過季後賽任何一場比賽，「這真的很難受。」現年25歲的哈利伯頓，是溜馬自25年來首次打進NBA總冠軍賽的核心角色。他在對上奧克拉荷馬雷霆的G7開局手感火熱，短短上場時間就拿下9分，卻在第一節就不幸重傷退場。最終雷霆以103：91奪下總冠軍，哈利伯頓與溜馬則吞下生涯最痛的遺憾。哈利伯頓坦言，至今仍未重看過季後賽任何一場比賽，「這真的很難受。」不過哈利伯頓仍清楚知道溜馬在上個賽季做到了什麼樣的成就，甚至再次掀起一座城市的籃球熱潮，「我現在在城市裡走動時，總有人會來向我表達感謝與支持。你可以感受到，這座城市真的很興奮。我知道我們去年完成了一項很特別的事情，但現在還無法讓自己重新看那些比賽片段，對我來說還太難。」儘管預計整季報銷，哈利伯頓仍表示會積極參與球隊運作，並從「不同的角度」去學習比賽，「當你無法上場時，會獲得一種新的視角。」他進一步表示，「我希望自己能從教練團的角度來看比賽，學會站在他們的立場思考戰術與調度，這對我的成長會很有幫助。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在媒體日表示，球隊將針對哈利伯頓缺席進行一些調整，但強調溜馬的球隊文化不會因此改變。哈利伯頓也強調，自己將持續扮演球隊與教練團之間的溝通橋梁，並盡可能出席客場比賽，除非必須留在印第安納進行復健，「我們已經建立了一種文化，那是不能被動搖的。」儘管自己短時間內無法出賽，哈利伯頓仍期待隊友能在下個賽季的成長，「快節奏、全場壓迫、防守強硬、球場上要有快樂與激情——這些東西不會因為我缺席而消失。我很期待看到隊友們的成長。」