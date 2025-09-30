我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）球星杜蘭特（Kevin Durant）在迎接37歲生日這天，給了休士頓火箭隊球迷一顆定心丸。他公開證實，自己計劃與火箭隊完成續約，有望簽下一份兩年1.22億美元的頂薪延長合約，這也讓他在職業生涯的第19個賽季，持續在頂級球員之列。杜蘭特在休賽季透過一樁驚天交易，自鳳凰城太陽隊轉戰火箭隊。目前正處於合約最後一年（年薪5470萬美元）的他，在受訪時向媒體表示：「我確實會簽下一份續約合約。我沒辦法告訴你確切的時間點，但我認為這會發生。」對於這項重磅消息，火箭隊總管史東（Rafael Stone）則低調回應，不願透露任何續約談判細節。杜蘭特坦言，加盟火箭隊讓他覺得「水到渠成」：「我在這裡和組織內部有一些連結，以前就曾和這些人共事過，能穿上火箭球衣進到球館，感覺很自然。」KD也盛讚總教練烏度卡（Ime Udoka）的執教能力。火箭隊上季在烏度卡帶領下勇奪西區第二種子，讓杜蘭特印象深刻。這位兩屆NBA冠軍即將迎來他在聯盟的第19個賽季（包含2019-20因傷整季缺席），同時也是他職業生涯效力的第5支球隊。杜蘭特在上季出賽62場，平均繳出26.6分、6籃板、4.2助攻、1.2阻攻與0.8抄截，依舊維持頂級身手。