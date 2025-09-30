我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在球隊媒體日首度正面回應薪資帽規避爭議，他否認外界所稱的「陰陽合約」傳聞，強調一切僅是「陰謀論」，並表示自己與球隊都沒有任何違規行為。根據《The Athletic》等媒體報導，NBA正在調查快艇、球隊老闆巴爾默（Steve Ballmer）以及現已破產的贊助商Aspiration，是否透過與雷納德的「掛名代言合約」來規避薪資帽限制。據稱，Leonard透過該代言可獲得高達2,800萬美元，而Aspiration部分資金來源與快艇及Ballmer相關。面對質疑，雷納德在記者會上多次強調：「我不看那些頭條新聞，也不會相信什麼陰謀論。對我來說重點只有新賽季。」他表示NBA會進行調查，但自己與快艇並沒有任何不法，「我們歡迎調查，因為這不會成為干擾。」當被問到外界質疑他與Aspiration沒有實際履行代言義務時，雷納德回應：「那不是真的，我完全清楚合約內容和該做的事。」他更直言，Aspiration破產的事早已是舊聞，且「真正涉及詐欺的人應該去問公司的負責人」。快艇總管弗蘭克（Lawrence Frank）同樣在媒體日公開表態，表示球隊、雷納德及其經紀團隊都熟悉薪資帽規範，「我們希望調查能帶來真相，證明這些指控都是錯誤的。」弗蘭克強調，代言合約與球員合約是完全獨立的，他對球隊最終能洗清指控充滿信心。儘管爭議不斷，雷納德認為這不會影響球隊準備，「我的名字可能會被提起，但我們會像往常一樣前進。比起去年家園遭遇野火的困境，這些流言對我來說算不了什麼。」隨著NBA正式展開新賽季，快艇在爭議陰影下能否專注場上表現，將是外界持續關注的焦點。