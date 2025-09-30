我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）外卡系列賽將於明（1）日火熱開打，辛辛那提紅人在例行賽最後一天確定進入季後賽後，也將與洛杉磯道奇進行首輪賽事，今（30）日也公布將推派火球男格林（Hunter Greene）掛帥先發，對於首次季後賽體驗，就要先發對決衛冕軍，格林也表示，道奇真的是支很強的球隊，自己也有信心挑戰大谷翔平。談及明日的先發任務，格林表示「這真的很特別，這樣的比賽與瞬間一直是我的夢想。」，他也笑著說，回到家鄉登板自己很開心，但更重要的是肩負責任並完成工作，雖然情緒複雜，但都是正面的能量。格林出生並成長於洛杉磯，從小就常進場觀戰道奇比賽。他回憶，孩提時期曾多次來到這座球場，甚至去年還在選手包廂內觀賞世界大賽，如今以先發身分重返道奇球場，令他格外感慨。他提到「我已經不太記得最後一次單純來看比賽的時間，但小時候確實常來。這座球場對我來說意義非凡，如今能在這裡先發，真的很特別。」生涯格林與大谷翔平的對戰成績為7打數僅被敲出1支安打，成功壓制這位超級巨星，提到外界關注的「大谷對決」，格林強調在季後賽壓制住對方的關鍵就是「堅持自身的優勢」。格林提到「我清楚自己是什麼樣的投手，也有信心去挑戰，他是傑出的球員，但我也是大聯盟的一員，每一球都要專注，全力以赴，相信就會有好結果的。」