2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽將於10月1日正式點燃戰火，率先進行的外卡系列賽採三戰兩勝制，連打三天（10月1日到3日），四組對戰同日開打。對戰組合包括波士頓紅襪VS紐約洋基，底特律老虎VS克里夫蘭守護者，聖地牙哥教士VS芝加哥小熊，辛辛那提紅人VS洛杉磯道奇。《NOWNEWS今日新聞》也整理對戰懶人包，分析系列賽贏家解析和關鍵人物，以及賽程和轉播連結供讀者參考。

▲MLB季後賽將於10月1日正式點燃戰火，率先進行的外卡系列賽採三戰兩勝制，賽制對戰組合一覽。（圖／取自MLB官網）
四大對戰懶人包｜系列賽贏家解析 & 關鍵人物

📍（5）紅襪 @（4）洋基（AL）

本季例行賽交手：紅襪本季對戰9勝4負，包含在洋基球場5勝2負。

系列賽看門道：洋基近段壓制紅襪火力的比賽多倚賴兩名左投（Max Fried、Carlos Rodón）先發品質局數；短系列賽先搶下G1節奏極關鍵。

關鍵球星：克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）本季對洋基4場先發、球隊全勝；27.1局送出39K、WHIP 0.88，對賈吉（Aaron Judge）亦壓制的不錯。

▲波士頓紅襪隊於今（1）日與左投Garrett Crochet達成續約協議，確保這位新加盟的先發投手長期留隊。根據美國運動專業頻道ESPN記者Jeff Passan的報導，紅襪與Crochet簽下6年1.7億美元（約合新台幣56.4億元）的大型合約。（圖／美聯社／達志影像）
📍（6）老虎 @（3）守護者（AL）

本季例行賽交手：克里夫蘭2025年對決8勝5負；雙方自1901年以來對戰也幾乎五五波。

系列賽看門道：兩隊把王牌留給G1，史庫柏（Tarik Skubal，老虎）對上威廉斯（Gavin Williams，守護者）。威廉斯自8月起防禦率僅有1.96，狀態火燙；史庫柏近兩戰連碰守護者，需避免單局大失血。

關鍵球星：卡本特（Kerry Carpenter，老虎）專吃右投，本季26轟有23轟來自面對右投，對守護者例行賽22場敲出6轟，是客場爆發點。

▲克里夫蘭守護者在今（18）日靠著威廉斯（Gavin Williams）5局送出9次三振的好投，幫助球隊以4：0擊敗底特律老虎收下勝利，也是近12場守護者贏下的11場，距離以外卡第3僅剩2.5場勝差。（圖／美聯社／達志影像）
▲守護者王牌威廉斯自8月起防禦率僅有1.96，狀態火燙。（圖／美聯社／達志影像）
📍（5）教士 @（4）小熊（NL）

本季例行賽交手：兩隊各守主場、6戰各拿3勝，總得分同為25分（對戰多在4月）。

系列賽看門道：教士右投先發群對上小熊左打線；小熊可用 Matthew Boyd／今永昇太兩位左投吃下先機。教士失去勞瑞亞諾（Ramón Laureano，骨折）削弱右打深度，小熊迎回左打核心塔克（Kyle Tucker）。

關鍵球星：今永昇太（小熊）雖是生涯首度MLB季後賽，但具大賽資歷（WBC 2023冠軍戰先發）。對教士3先發僅失3分、19.1局飆 19K。

▲MLB芝加哥小熊日籍強投今永昇太出戰白襪，僅投3局就挨12安失7分，包括3轟，寫下旅美生涯最慘紀錄，小熊終場5：12不敵白襪。（圖／路透／達志影像）
▲今永昇太（小熊）雖是生涯首度MLB季後賽，但具大賽資歷（WBC 2023冠軍戰先發）。對教士3先發僅失3分、19.1局飆 19K。（圖／路透／達志影像）
📍（6）紅人 @（3）道奇（NL）

本季例行賽交手：道奇6戰拿5勝、得失分 30：15，全面壓制。

系列賽看門道：投手群數據兩隊相近（團隊 ERA、被打擊率差距小），打線差距是勝負關鍵道奇有國聯最佳的.768 OPS，紅人僅.706。紅人要晉級，首要任務是把道奇長打傷害降到最低。

關鍵球星：大谷翔平（道奇）首次「二刀流季後賽」。本季投手防禦率為2.87、11.9 K/9，打者連兩季50+轟、OPS連3年破 1.000，雙重威脅一人就能改變系列賽。

▲大谷翔平轟出賽季第55號全壘打，不僅刷新個人生涯新高，也改寫道奇隊史紀錄。讓美媒一致認定他幾乎篤定奪下生涯第4座MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平（道奇）首次「二刀流季後賽」。本季投手防禦率為2.87、11.9 K/9，打者連兩季50+轟、OPS連3年破 1.000。（圖／美聯社／達志影像）
外卡系列賽電視轉播時間

📍系列賽G1，開打時間10/1

老虎 @ 守護者 G1 — 1:00 p.m.（ESPN）

教士 @ 小熊 G1 — 3:00 p.m.（ABC）

紅襪 @ 洋基 G1 — 6:00 p.m.（ESPN）

紅人 @ 道奇 G1 — 9:00 p.m.（ESPN）

📍系列賽G2，10/2

老虎 @ 守護者 G2 — 1:00 p.m.（ESPN）

教士 @ 小熊 G2 — 3:00 p.m.（ABC）

紅襪 @ 洋基 G2 — 6:00 p.m.（ESPN）

紅人 @ 道奇 G2 — 9:00 p.m.（ESPN）

📍系列賽G3，10/3，暫定

老虎 @ 守護者 — 1:00 p.m.（ESPN）

教士 @ 小熊 — 3:00 p.m.（ABC）

紅襪 @ 洋基 — 6:00 p.m.（ESPN）

紅人 @ 道奇 — 9:00 p.m.（ESPN）

▲MLB季後賽將於10月1日正式點燃戰火，率先進行的外卡系列賽採三戰兩勝制，連打三天（10月1日到3日），四組對戰同日開打，波士頓紅襪將對決宿敵紐約洋基。（圖／取自MLB X）
📌後續輪次

📍分區系列賽（DS，五戰三勝）

美聯：藍鳥對紅襪和洋基勝者；水手對老虎和紅人的勝者，預計10月5日起陸續開打

國聯：釀酒人對教士和小熊的勝者；費城人對紅人和道奇的勝者，預計10月5日起陸續開打

📍聯盟冠軍戰（LCS，7戰4勝）

美聯冠軍戰預計10月13日打

國聯冠軍戰預計10月14日日開打

世界大賽（WS，7戰4勝）

10月25起進行，主場優勢給例行賽戰績較佳隊伍

▲MLB季後賽將於10月1日正式點燃戰火，底特律老虎將和克里夫蘭守護者交手。（圖／取自MLB X）
📌美國職棒大聯盟季後賽轉播連結

美國境內由ESPN系列頻道（含 ESPN/ABC、ESPN Deportes、西語廣播 ESPN Radio）轉播；MLB Network提供大量棚內節目。

台灣球迷要追MLB季後賽，可以透過愛爾達體育（電視 + ELTA.tv/Hami Video） 為主要平台，另外部分賽事在緯來體育、東森洋片、華視也能看到。

📍MOD：愛爾達體育1-4台

📍OTT：Hami VideoELTA.tv

📍有線電視：緯來體育、華視、東森洋片

📍無線電視：華視

▲美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（24）日客場出戰亞利桑那響尾蛇隊，賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）於記者會中表示，若一切順利，預計讓先發登板的大谷翔平投滿6局，這將是他本季復出後的最長投球局數。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣球迷要追MLB季後賽，可以透過愛爾達體育（電視 + ELTA.tv/Hami Video） 為主要平台，另外部分賽事在緯來體育、東森洋片、華視也能看到。（圖／美聯社／達志影像）
