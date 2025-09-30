2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽將於10月1日正式點燃戰火，率先進行的外卡系列賽採三戰兩勝制，連打三天（10月1日到3日），四組對戰同日開打。對戰組合包括波士頓紅襪VS紐約洋基，底特律老虎VS克里夫蘭守護者，聖地牙哥教士VS芝加哥小熊，辛辛那提紅人VS洛杉磯道奇。《NOWNEWS今日新聞》也整理對戰懶人包，分析系列賽贏家解析和關鍵人物，以及賽程和轉播連結供讀者參考。
四大對戰懶人包｜系列賽贏家解析 & 關鍵人物
📍（5）紅襪 @（4）洋基（AL）
本季例行賽交手：紅襪本季對戰9勝4負，包含在洋基球場5勝2負。
系列賽看門道：洋基近段壓制紅襪火力的比賽多倚賴兩名左投（Max Fried、Carlos Rodón）先發品質局數；短系列賽先搶下G1節奏極關鍵。
關鍵球星：克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）本季對洋基4場先發、球隊全勝；27.1局送出39K、WHIP 0.88，對賈吉（Aaron Judge）亦壓制的不錯。
📍（6）老虎 @（3）守護者（AL）
本季例行賽交手：克里夫蘭2025年對決8勝5負；雙方自1901年以來對戰也幾乎五五波。
系列賽看門道：兩隊把王牌留給G1，史庫柏（Tarik Skubal，老虎）對上威廉斯（Gavin Williams，守護者）。威廉斯自8月起防禦率僅有1.96，狀態火燙；史庫柏近兩戰連碰守護者，需避免單局大失血。
關鍵球星：卡本特（Kerry Carpenter，老虎）專吃右投，本季26轟有23轟來自面對右投，對守護者例行賽22場敲出6轟，是客場爆發點。
📍（5）教士 @（4）小熊（NL）
本季例行賽交手：兩隊各守主場、6戰各拿3勝，總得分同為25分（對戰多在4月）。
系列賽看門道：教士右投先發群對上小熊左打線；小熊可用 Matthew Boyd／今永昇太兩位左投吃下先機。教士失去勞瑞亞諾（Ramón Laureano，骨折）削弱右打深度，小熊迎回左打核心塔克（Kyle Tucker）。
關鍵球星：今永昇太（小熊）雖是生涯首度MLB季後賽，但具大賽資歷（WBC 2023冠軍戰先發）。對教士3先發僅失3分、19.1局飆 19K。
📍（6）紅人 @（3）道奇（NL）
本季例行賽交手：道奇6戰拿5勝、得失分 30：15，全面壓制。
系列賽看門道：投手群數據兩隊相近（團隊 ERA、被打擊率差距小），打線差距是勝負關鍵道奇有國聯最佳的.768 OPS，紅人僅.706。紅人要晉級，首要任務是把道奇長打傷害降到最低。
關鍵球星：大谷翔平（道奇）首次「二刀流季後賽」。本季投手防禦率為2.87、11.9 K/9，打者連兩季50+轟、OPS連3年破 1.000，雙重威脅一人就能改變系列賽。
外卡系列賽電視轉播時間
📍系列賽G1，開打時間10/1
老虎 @ 守護者 G1 — 1:00 p.m.（ESPN）
教士 @ 小熊 G1 — 3:00 p.m.（ABC）
紅襪 @ 洋基 G1 — 6:00 p.m.（ESPN）
紅人 @ 道奇 G1 — 9:00 p.m.（ESPN）
📍系列賽G2，10/2
老虎 @ 守護者 G2 — 1:00 p.m.（ESPN）
教士 @ 小熊 G2 — 3:00 p.m.（ABC）
紅襪 @ 洋基 G2 — 6:00 p.m.（ESPN）
紅人 @ 道奇 G2 — 9:00 p.m.（ESPN）
📍系列賽G3，10/3，暫定
老虎 @ 守護者 — 1:00 p.m.（ESPN）
教士 @ 小熊 — 3:00 p.m.（ABC）
紅襪 @ 洋基 — 6:00 p.m.（ESPN）
紅人 @ 道奇 — 9:00 p.m.（ESPN）
📌後續輪次
📍分區系列賽（DS，五戰三勝）
美聯：藍鳥對紅襪和洋基勝者；水手對老虎和紅人的勝者，預計10月5日起陸續開打
國聯：釀酒人對教士和小熊的勝者；費城人對紅人和道奇的勝者，預計10月5日起陸續開打
📍聯盟冠軍戰（LCS，7戰4勝）
美聯冠軍戰預計10月13日打
國聯冠軍戰預計10月14日日開打
世界大賽（WS，7戰4勝）
10月25起進行，主場優勢給例行賽戰績較佳隊伍
📌美國職棒大聯盟季後賽轉播連結
美國境內由ESPN系列頻道（含 ESPN/ABC、ESPN Deportes、西語廣播 ESPN Radio）轉播；MLB Network提供大量棚內節目。
台灣球迷要追MLB季後賽，可以透過愛爾達體育（電視 + ELTA.tv/Hami Video） 為主要平台，另外部分賽事在緯來體育、東森洋片、華視也能看到。
📍MOD：愛爾達體育1-4台
📍OTT：Hami Video、ELTA.tv
📍有線電視：緯來體育、華視、東森洋片
📍無線電視：華視
