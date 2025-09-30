我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紅襪的美聯三振王克羅謝（Garrett Crochet）。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）外卡系列賽將於明（1）日火熱開打，其中美聯經典的「基襪大戰」再度點燃戰火，2隊首戰的先發投手也出爐，紐約洋基推出本季拿下19勝的美聯勝投王弗里德（Max Fried），波士頓紅襪則由三振王克羅謝（Garrett Crochet）掛帥，2隊都力拼能在首戰奪下開門紅。洋基的先發投手弗里德曾是2021年勇士奪冠主力，去年以8年2.18億美元（約為66億台幣）加盟洋基，本季32場先發繳出19勝5敗、防禦率2.86，投195.1局送出186次三振，成為美聯勝投王，表現相當穩定。對於季後賽，他坦言因為無法保證是否還有下一場先發，所以每場自己都會當作最後一場，全力以赴。紅襪的先發投手克羅謝去年季後由白襪轉隊，剛來到紅襪就成為主力先發，他出賽32場投出18勝5敗、防禦率2.59，並在205.1局飆出255次三振，勇奪美聯三振王。對此克羅謝對於季後賽，提到對一些球員而言，這可能是一生一次的機會，所以我們必須要用應有的尊嚴去面對。紅襪與洋基本季交手13場，紅襪取得對戰優勢拿下9場勝利，弗里德對戰紅襪3場共投18.1局，送出22次三振、防禦率1.96，表現出色；克羅謝則對洋基先發4場共投27.1局飆39次三振，防禦率3.29。攤開2隊在季後賽的歷史，雙方戰績平分秋色各取12勝，不過自從2004年紅襪於季後賽對洋基完成大逆轉以後，近9場交手紅襪拿下8勝，其中包含2018年分區系列賽及2021年外卡戰的勝利。而洋基上一次在季後賽淘汰紅襪，已經要追溯到2003年的美聯冠軍戰。