美國職棒大聯盟（Major League Baseball）外卡系列賽將於明（1）日火熱開打，衛冕軍洛杉磯道奇也公布首戰先發投手為史內爾（Blake Snell）並將日本投打二刀流球星大谷翔平安排在第3戰，針對這樣的考量，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也給出理由，並坦言確實針對投手安排思考了很久。外卡系列賽採3戰2勝制，對於首場比賽的投手安排是相當重要，不過最終道奇選擇讓史內爾擔任先發投手、第2戰交給山本由伸，如有第3戰才會看到大谷翔平登板。談到是否曾考慮讓大谷翔平在首戰先發時，羅伯茲坦言：「我們確實討論過，但最後決定讓史內爾和山本在合適的休養周期中先發，這是最合理的選擇。」羅伯茲進一步解釋，大谷翔平若在第三戰先發，或是分區系列賽首戰登板，隔日賽程都安排有休兵日，對於同時身兼打者的大谷翔平來說，能降低負擔。大谷翔平從2018年進入大聯盟至今，在前6個賽季效力洛杉磯天使都無緣季後賽，而去年加入道奇因為傷勢關係並未登板投球，今年重返二刀流的他，也有望在季後賽首次展現二刀流，在競爭激烈的季後賽中發揮出最大的價值，協助道奇成功取得衛冕。羅伯斯透露，根據球隊規劃，理想的狀況是外卡系列賽能2連勝橫掃晉級，將大谷翔平保留至對費城費城人的分區系列賽首戰先發投球，對於在全美數一數二熱情的主場氛圍，認為大谷翔平的抗壓性與表現，能夠在高壓環境下勝任首戰的投球任務。如果照著劇本走，對戰費城人的第2戰將又能推派史內爾先發，後面3、4戰交給山本由伸與葛拉斯諾，有望憑藉輪值深度，取得勝利。