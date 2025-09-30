我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）外卡系列賽將於明（1）日火熱開打，衛冕軍洛杉磯道奇與辛辛那提紅人的外卡系列賽首戰將格外受到關注，在今（30）日的賽前記者會中，貝茲（Mookie Betts）被問及對季後賽的看法與期待時，他認為能走到這裡的球隊絕對都是有實力，絕不能輕視每一隊。談到大谷翔平在季後賽的定位時，貝茲直接表達對其的信任，更稱他就是世界最強，想要何時做出貢獻，可能也沒人能攔住他。今年道奇將從外卡系列賽打起，在記者會中，貝茲表示「我們現在擁有4到5位可靠的先發，陣容深度絕對比去年更厚實。」顯示對陣中先發投手的信心。他也點名包括山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、大谷翔平與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等。貝茲認為這套先發輪值彼此競爭又互相激勵，並強調「球團為我們打造了優秀的投手陣容，而他們本身也表現得非常出色。我相信他們已經準備就緒，將會給我們帶來勝利的機會。」貝茲提到，進入季後賽後，各隊都將站在同一起跑點上，「這就像是一個全新的賽季，無論遇到什麼情況，都必須打出高水準的比賽。」他也強調，能走到這一步的球隊絕非偶然或單靠運氣，「每支球隊都非常強大，因為他們都在漫長賽季中證明了自己。」貝茲指出，「我們必須打出屬於道奇的棒球，專注於自己能掌控的事，持續累積好的打席，而不是被對手左右。」也呼籲全隊延續例行賽的比賽風格，在關鍵時刻展現實力。至於外界關注大谷翔平在季後賽的定位，貝茲也毫不猶豫地表達信任稱大谷翔平大概是世界上最好的球員，如果他想在關鍵時刻登板投球，我想沒有人會阻止他。顯示他對大谷翔平在投打兩端的能力充滿信心。