▲日本搞笑風水師Love Me Do。（圖／取自X）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）外卡系列賽將於明（1）日火熱開打，最受矚目的莫過於衛冕軍洛杉磯道奇與辛辛那提紅人的外卡系列賽首戰，對此日本綜藝節目也請來搞笑風水師「ラブちゃん」Love Me Do，為道奇的日本球員進行占卜，結果Love Me Do竟表示，山本由伸是最重要的球員，甚至極有可能上演完全比賽。在（28）日播出的節目《ABEMA Sports Time》特別針對道奇進行分析，也請來了以占卜聞名的搞笑藝人Love Me Do為道奇陣中的日本選手占卜，預測他們在季後賽的表現。其中，Love Me Do最看好的便是山本，他直言：「山本擁有最容易成為話題的運勢。」甚至大膽預言：「他很可能在季後賽拿下勝投，甚至不排除出現完全比賽或無安打比賽的可能。」特別的是，Love Me Do還指出山本的「幸運日」，分別是美國時間的10月1日、14日與29日。他認為這些日期可能成為山本投手在大舞台上留下佳績的關鍵時刻。對於旅美首年的佐佐木朗希，Love Me Do則認為他更適合中繼角色，而非守護神。他覺得在客場受到噓聲或敵意時，他反而能激發鬥志，並指出佐佐木朗在過往在逆境中反而能發揮實力。三戰兩勝制的國聯外卡系列賽，道奇預計推派史奈爾（Blake Snell）擔任首戰先發，山本由伸則在第二戰登板。若戰線拖到第3戰，大谷翔平將接下先發重任。若道奇隊能在前兩戰直接淘汰紅人隊，則大谷（Shohei Ohtani）將獲得更多休息，並於接下來對上費城費城人隊的分區系列賽第一戰扛下先發。