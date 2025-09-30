我是廣告 請繼續往下閱讀

▲24歲的Greene本季出賽19場，繳出7勝4敗，防禦率2.76，WHIP僅0.938，並投出132次三振，展現壓制力。（圖／美聯社／達志影像）

2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯外卡系列戰即將於洛杉磯道奇體育場開打，首戰的先發投手人選也正式出爐。辛辛那提紅人將推出年輕火球男格林（Hunter Greene）迎戰道奇兩屆賽揚左投史奈爾（Blake Snell），兩人將在季後賽首戰正面對決。26歲的Greene本季出賽19場，繳出7勝4敗，防禦率2.76，WHIP僅0.938，並投出132次三振，展現壓制力。不過，他在對戰道奇的表現並不理想。本季唯一一次先發面對道奇時，他投5局被敲6安打、失3分，並被帕赫斯（Andy Pages）轟出兩支全壘打。生涯對道奇5場先發，格林戰績1勝3敗，防禦率4.55。特別是在道奇體育場的3次先發，他尚未奪勝，戰績0勝2敗，防禦率3.78。如何克服對戰道奇的不利數據，將是他此役的一大挑戰。道奇方面，32歲的前賽揚強投史奈爾則在11場先發中投出5勝4敗，防禦率2.35，送出72次三振，展現依舊穩定的壓制力。雖然他本季尚未以道奇身份對上紅人，但去年效力舊金山巨人時，曾在2024年8月2日對紅人投出無安打比賽，寫下生涯代表作。更早在2023年，史奈爾當時效力聖地牙哥教士，先發對紅人6局被敲8安打、失3分，不過也送出7次三振，最終在該年拿下國聯賽揚獎。紅人新生代火球男格林與道奇老經驗左投史奈爾，將在系列賽首戰正面交鋒。前者要證明自己能在大舞台扛起王牌重任，後者則要延續過往對紅人的壓制力。這場投手戰勢必將成為外卡系列戰的關鍵看點。