我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛冕軍道奇今年若能成功連霸，將成為21世紀首支完成二連霸的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈吉已是傳奇，但他必須戴上冠軍戒指，才能真正被寫進洋基最輝煌歷史的其中一頁。（圖／美聯社／達志影像）

▲紅襪若在送走迪佛斯（Rafael Devers），又失去兩名年輕核心之際，若還能意外奪冠，將是戲劇性的結局。（圖／路透／達志影像）

2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽即將開打，官網作家Will Leitch公布最新的季後賽戰力排行榜（Power Rankings）。12支季後賽球隊按照奪冠機率與整體狀態被重新排序，其中由費城費城人壓過群雄，獲得第1，洛杉磯道奇則排在第2，而去年打進到世界大賽的紐約洋基隊僅排第5，而擁有例行賽聯盟第一戰績的密爾瓦基釀酒人排第4４。：擁有舒瓦伯（Kyle Schwarber與特納（Trea Turner）等過去拿過世界大賽冠軍的老將，但全隊最大焦點仍在哈波（Bryce Harper）。官方點出，「哈潑若無冠軍戒指，生涯將不算完整」，這可能是他最好的奪冠機會。：今年若能成功衛冕，將成為21世紀首支完成二連霸的球隊。官方特別提到，這也可能是克蕭（Clayton Kershaw）最完美告別的方式。：史上唯一沒有打進過世界大賽的球隊。若能突破，光是闖進就已經是隊史最偉大的時刻，若真的奪冠，西雅圖可能會替這批球員立銅像。隊史僅一次打進世界大賽，至今已久遠。今年締造最佳戰績，若能在失去播報傳奇Bob Uecker的一年奪冠，將是全密爾瓦基球迷的安慰。已經16年無冠，對洋基而言如同160年。賈吉已是傳奇，但他必須戴上冠軍戒指，才能真正被寫進洋基最輝煌歷史的其中一頁。隊史30年無冠。官方認為，這批年輕世代已證明實力，若能奪冠，將徹底洗刷包提斯塔（Jose Bautista）時代「總差一步」的遺憾。雖然2016年打破百年魔咒，但若能再度封王，特別是在主場瑞格利球場完成，仍將是舉國歡騰的大事。聖地牙哥唯一的四大職業運動隊伍，且隊史從未奪冠。官方認為，若今年能奪冠，將直接成為城市傳奇。就在他們送走迪佛斯（Rafael Devers），又失去兩名年輕核心之際，若還能意外奪冠，將是戲劇性的結局。近年長期處於重建，但今年完成突破，底特律渴望已久的冠軍或許比任何城市都更急切。球季中甚至賣掉主力球員，卻奇蹟般殺進季後賽。若能奪冠，拉米雷茲（José Ramírez）的地位將提升到「城市永遠的傳奇」。：由名帥弗蘭克納（Terry Francona）領軍，若能在這支老牌球隊再添一冠，外界甚至打趣「別只給他名人堂，乾脆封爵」。MLB官網的戰力排名，既反映出各隊實力，也呈現了故事性。從道奇能否完成二連霸，到水手追逐史上首冠，再到紅襪、守護者這類「黑馬劇本」的可能性。本季季後賽無疑將充滿戲劇張力，究竟誰能舉起世界大賽冠軍獎盃，值得球迷拭目以待。