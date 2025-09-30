2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽即將開打，官網作家Will Leitch公布最新的季後賽戰力排行榜（Power Rankings）。12支季後賽球隊按照奪冠機率與整體狀態被重新排序，其中由費城費城人壓過群雄，獲得第1，洛杉磯道奇則排在第2，而去年打進到世界大賽的紐約洋基隊僅排第5，而擁有例行賽聯盟第一戰績的密爾瓦基釀酒人排第4４。

我是廣告 請繼續往下閱讀
前三：費城人居冠　道奇衛冕呼聲高

⚾第1費城人：擁有舒瓦伯（Kyle Schwarber與特納（Trea Turner）等過去拿過世界大賽冠軍的老將，但全隊最大焦點仍在哈波（Bryce Harper）。官方點出，「哈潑若無冠軍戒指，生涯將不算完整」，這可能是他最好的奪冠機會。

⚾第2道奇：今年若能成功衛冕，將成為21世紀首支完成二連霸的球隊。官方特別提到，這也可能是克蕭（Clayton Kershaw）最完美告別的方式。

⚾第3水手：史上唯一沒有打進過世界大賽的球隊。若能突破，光是闖進就已經是隊史最偉大的時刻，若真的奪冠，西雅圖可能會替這批球員立銅像。

▲美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽賽事結束，季後賽的對戰組合也確定，將於台灣時間10月1日開打，先以3戰2勝制的外卡系列賽揭開序幕，衛冕軍道奇也渴望從外卡系列戰出現，挑戰成為21世紀後首支完成連霸的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛冕軍道奇今年若能成功連霸，將成為21世紀首支完成二連霸的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
中段班：釀酒人失落　洋基賈吉力求首冠

⚾第4釀酒人：隊史僅一次打進世界大賽，至今已久遠。今年締造最佳戰績，若能在失去播報傳奇Bob Uecker的一年奪冠，將是全密爾瓦基球迷的安慰。

⚾第5洋基：已經16年無冠，對洋基而言如同160年。賈吉已是傳奇，但他必須戴上冠軍戒指，才能真正被寫進洋基最輝煌歷史的其中一頁。

⚾第6藍鳥：隊史30年無冠。官方認為，這批年輕世代已證明實力，若能奪冠，將徹底洗刷包提斯塔（Jose Bautista）時代「總差一步」的遺憾。

⚾第7小熊：雖然2016年打破百年魔咒，但若能再度封王，特別是在主場瑞格利球場完成，仍將是舉國歡騰的大事。

▲紐約洋基的強打「法官」賈吉（Aaron Judge）在今年賽季再度繳出統治級表現，除了以3成31打擊率成為美聯打擊王，另外他本賽季累積敲出50轟，也成為史上第3位達成「50轟＋打擊王」的球員之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲賈吉已是傳奇，但他必須戴上冠軍戒指，才能真正被寫進洋基最輝煌歷史的其中一頁。（圖／美聯社／達志影像）
不被看好的他們：教士承載城市希望　紅襪虎口奪冠或成奇蹟

第8教士：聖地牙哥唯一的四大職業運動隊伍，且隊史從未奪冠。官方認為，若今年能奪冠，將直接成為城市傳奇。

第9紅襪：就在他們送走迪佛斯（Rafael Devers），又失去兩名年輕核心之際，若還能意外奪冠，將是戲劇性的結局。

⚾第10老虎：近年長期處於重建，但今年完成突破，底特律渴望已久的冠軍或許比任何城市都更急切。

第11守護者：球季中甚至賣掉主力球員，卻奇蹟般殺進季後賽。若能奪冠，拉米雷茲（José Ramírez）的地位將提升到「城市永遠的傳奇」。

第12紅人：由名帥弗蘭克納（Terry Francona）領軍，若能在這支老牌球隊再添一冠，外界甚至打趣「別只給他名人堂，乾脆封爵」。

MLB官網的戰力排名，既反映出各隊實力，也呈現了故事性。從道奇能否完成二連霸，到水手追逐史上首冠，再到紅襪、守護者這類「黑馬劇本」的可能性。本季季後賽無疑將充滿戲劇張力，究竟誰能舉起世界大賽冠軍獎盃，值得球迷拭目以待。

▲紅襪再陷偷暗號爭議，藍鳥球星史普林格批裁判偏袒，小葛雷諾與打擊教練更因抗議遭驅逐出場。（圖／路透／達志影像）
▲紅襪若在送走迪佛斯（Rafael Devers），又失去兩名年輕核心之際，若還能意外奪冠，將是戲劇性的結局。（圖／路透／達志影像）
消息來源：MLB

更多大聯盟新聞：

大谷翔平季後賽登板時間確定！道奇外卡G3待命　有望投分區賽首戰

「復仇道奇」成條紋軍最大動力！洋基教頭豪言：可以用各種方式贏

MLB／賈吉成史上首位「200公分打擊王」！球迷讚：他才是最佳打者

相關新聞

MLB／國聯外卡系列戰G1先發公布　道奇推史奈爾出戰對決紅人格林

MLB／貝茲讚大谷翔平是最強！季後賽想何時登板「沒人能攔住他」

MLB／賈吉成史上首位「200公分打擊王」！球迷讚：他才是最佳打者

MLB／為道奇日本選手占卜！風水師預測山本由伸上演「完全比賽」