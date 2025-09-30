我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2023年率遊騎兵贏得隊史首座世界大賽冠軍的老教頭波奇，與球團「協議分手」。他在任三季戰績249勝237敗。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2025年例行賽結束不到一天，已有三支球隊火速宣布總教練異動，分別是舊金山巨人、明尼蘇達雙城與德州遊騎兵。三人之中，包括曾帶領遊騎兵奪下隊史首冠的現役傳奇名帥波奇（Bruce Bochy），另外還有雙城巴爾德里（Rocco Baldelli）以及巨人馬文（Bob Melvin），也選擇與球團分道揚鑣。不過讓人意外的是，季末崩盤的紐約大都會選擇讓曼多薩（Carlos Mendoza）繼續帶兵。至於2023年率遊騎兵贏得隊史首座世界大賽冠軍的老教頭波奇，則與球團「協議分手」。他在任三季戰績249勝237敗，首年奪冠後，過去兩年分別是敗多勝少與本季的81勝81敗。球團已提供波奇y轉任顧問的選項。外界認為，曾在馬林魚獲選國聯年度最佳總教練的舒馬克（Skip Schumaker），有望成為接班人選。舊金山巨人宣布解雇63歲的馬文，儘管他合約仍有一年，且總管波西（Buster Posey）才在7月執行2026年球隊選項。不過，球隊本季僅以81勝81敗收尾，兩年合計161勝163敗，連續兩年無緣季後賽。巨人6月中一度與道奇並列第一，甚至交易來三屆全明星迪佛斯（Rafael Devers），但隨後戰績崩盤，明星週後更遭大都會與海盜六連敗重創，最終只能認定失敗。波西直言：「我們需要一個新的聲音，帶領這支球隊回到正軌。」雙城也在同日宣布，解雇2019年起執掌兵符的44歲總教練巴爾德里。雙城本季70勝92敗，在美聯墊底，連續第二年提前退出季後賽競爭。巴爾德里七年執教成績527勝505敗，曾三度率隊打進季後賽，包含2023年率隊贏得睽違21年的季後賽系列勝利，以及2019年帶隊101勝創1965年以來最佳紀錄。然而近年表現下滑，球團總裁Derek Falvey坦言：「Rocco是誠懇且全心付出的領導者，但成績是最終標準，我們需要新的方向。」與此同時，紐約大都會宣布曼多薩將續任總教練。雖然球隊本季後半段崩盤，最終無緣季後賽，但球團總裁David Stearns仍給予高度信任，認為曼多薩能帶領球隊走出困境。