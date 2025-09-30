我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對主持人意味深長的提問「明年媒體日是否還能再見？」詹姆斯笑著回應：「可能會。」（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯已經與大兒子布朗尼（Bronny）並肩作戰，成為NBA歷史一段佳話。媒體追問他是否期待未來與小兒子布萊斯同場，他則給出否定答案。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（30）日舉行新賽季媒體日，40歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在接受訪問時，親自回應外界最關注的退役議題。他強調自己仍會全力以赴迎接第23個賽季，並首次明確表示「沒有計畫等到與二兒子布萊斯（Bryce）同場競技」，同時透露明年是否參加湖人訓練營「可能會」，意味著既不急於退役，也未排除繼續留在湖人。面對主持人意味深長的提問「明年媒體日是否還能再見？」詹姆斯笑著回應：「可能會。」這句話被解讀為既涵蓋「是否退役」也涉及「是否續留湖人」的雙重含義。詹姆斯表示：「我今天依然很興奮，能再打一個賽季是一種獎勵。至於職業生涯的終點，我不清楚，但我知道那不會太遠。不過，只要能站在這裡，我就心懷感激。」上賽季，詹姆斯已經與大兒子布朗尼（Bronny）並肩作戰，成為NBA歷史一段佳話。媒體追問他是否期待未來與小兒子布萊斯同場，他則給出否定答案：「我並不會等布萊斯。他有自己的時間線，我不知道他何時會進入NBA。」布萊斯將在2026年夏天有資格參加選秀，但詹姆斯表明不會刻意拉長職業生涯等待這一天。今夏湖人重點續約唐西奇（Luka Doncic），將建隊重心放在這位新門面球星身上，而詹姆斯則未獲續約合同，他選擇執行價值5260萬美元的最後一年合約，這是他在湖人8年來首次以如此情況進入賽季。對此，詹姆斯坦言：「這不會影響我的表現，我很期待能和Luka打一個完整賽季，這讓我充滿動力。」隊友里夫斯（Austin Reaves）則在媒體日透露，他拒絕了湖人開出的4年8920萬美元提前續約，選擇等到明夏再做決定。不過他強調：「我仍希望能整個職業生涯留在湖人，這是我的目標。」同時，里夫斯談到與詹姆斯共事的感受：「和詹姆斯並肩作戰太棒了。他23年了卻依然保持孩子般的快樂與笑容，這點非常難得。他來到這裡只有一個目標，那就是贏球。至於他何時退役？我不清楚，也許他還能再打10年。」雖然上賽季湖人季後賽首輪就止步於灰狼，但詹姆斯認為，新賽季球隊要從細節做起才能走得更遠。他說：「每場比賽的細節都非常重要，我們必須專注這些目標。」