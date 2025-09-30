我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹目前全年戰績排為僅落後給樂天桃猿1.5場勝差，未來剩餘5戰場場關鍵。（圖／台鋼雄鷹提供）

中華職棒

中華職棒36年季後賽確定由中信兄弟、台鋼雄鷹與樂天桃猿，搭配上半季冠軍統一獅鎖定一席名額，但排位仍未定，形成4隊大混戰，其中中信兄弟與台鋼雄鷹自上周起短暫組成互助會，聯手夾擊樂天桃猿，送給後者3連敗，但好巧不巧，兄弟、台鋼周五起2連戰卻要正面碰頭，成為最熟悉的陌生人。兄弟下半季排名原本被第2的桃猿追得兇，台鋼則同樣希望拉下桃猿，以全年第3進軍隊史首度季後賽，兄弟上周末搶先連勝桃猿，目前封王魔術數字剩下M2，桃猿未來每輸1場，魔術數字就會再減1，台鋼也靠著昨戰勝利、搭配上周兄弟連勝，全年戰績拉近，與桃猿剩下1.5場勝差。兄弟、台鋼自上周末先後交手桃猿皆取勝，如今兄弟下半季冠軍逐漸明朗，台鋼也緊逼桃猿，但巧合的是，雙方即將在周五起2連戰交手，雙方各握有1場主場優勢，對台鋼而言場場重要，而對兄弟而言，就算奪冠也不能鬆懈。因為兄弟就算順利明天在新莊棒球場拋下彩帶，但全年戰績第一寶座仍未確定，第2的統一獅仍僅2.5場勝差，在雙方皆剩下5戰情況下，中信兄弟就算下半季率先封王，也得持續奪勝爭取全年戰績第一，面對台鋼理應仍會維持主力出賽。台鋼方面屆時就得自助，在剩下場次中全力搶勝，按照賽程安排合理推估，桃猿與台鋼的季後賽席位之爭，恐得戰到例行賽最後1至2場才能確定。