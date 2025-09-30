我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阮虔芷女兒親自現身花蓮救災。（圖／阮虔芷小紅書）

花蓮地區因強颱樺加沙導致光復鄉災情嚴重，許多藝人不只捐款，還親自到現場幫忙救災。而68歲資深演員阮虔芷昨（29）日無意間發現剛考取救護員證照的女兒，竟也出現在花蓮的救災行列，讓她忍不住在小紅書感動直呼「女兒妳好棒」。阮虔芷昨日分享一張照片，只見照片中有一名年輕女性帶著黑色棒球帽，穿著白上衣與瑜珈褲腳踩雨鞋，身上都是泥濘，在災區現場背著包包看手機，上面還貼著一張紅十字的「EMT行動救護協助」，原來這位熱心救災的人就是阮虔芷的女兒。阮虔芷透露在網路上無意間看到這張照片，才得知女兒到現場救災，她感動寫下：「無意間在網路上看到這樣的女兒，真棒，她不說我也不會問，只是會心微笑，心裡說女兒妳好棒，很感動。考上救護執照，終於派上用場」。阮虔芷曾出演過多部電視劇，像是《星星知我心》、《啞妻》、《又見阿郎》等，其中，還在1992年播出的電視劇《新白娘子傳奇》中，飾演觀世音菩薩，經典扮相深植人心。除此之外，阮虔芷更是成功轉型，從演員轉戰製作人，1991年首次以製片人身份製作電視劇《法令情深》，還創辦了雅晨傳播。私生活方面，阮虔芷在1992年與電視劇製作人夏延平結婚，婚後兩人一起經營雅晨傳播，並生下一子一女。