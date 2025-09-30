我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士隊前鋒德雷蒙．格林（Draymond Green）近日在節目中點名洛杉磯湖人隊球星勒布朗．詹姆斯（LeBron James），笑稱他是不該開Podcast的球員之一，讓訪談現場笑聲不斷。格林與詹姆斯曾在勇士與克里夫蘭騎士隊（Cleveland Cavaliers）的總冠軍賽對決中多次交手，兩人激烈對抗的場景成為球迷記憶中的經典。然而，詹姆斯轉戰湖人並與格林住得更近，兩人逐漸建立起深厚友誼，甚至會一同出遊度假。也因為交情密切，格林時常能以「玩笑式吐槽」方式提到詹姆斯。日前在接受舊金山體育電台95.7 The Game訪問，被問到「哪位NBA球員最不適合擁有Podcast」時，這番話顯然是好友間的善意調侃，事實上，詹姆斯的節目《Mind The Game》相當受好評。他常與前NBA球員如史蒂夫．奈許（Steve Nash）及現任湖人總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）一同解析戰術，分享觀點，並稱讚新生代球員的表現。與格林的Podcast風格不同，詹姆斯的節目更偏重籃球戰術與知識，而格林的節目則以犀利言論與回應爭議著稱。兩種形式各有特色，都在NBA媒體圈佔有一席之地。