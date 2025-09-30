我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外媒為洛杉磯湖人排出「夢幻先發5虎」，除了三核心Luka Doncic、LeBron James與Austin Reaves之外，另外透過交易獲得尼克先發中鋒Mitchell Robinson，以及爵士的芬蘭籍明星大前鋒Lauri Markkanen。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA太平洋組新賽季焦點再度落在金州勇士與洛杉磯湖人身上。雖然洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）也具潛在競爭力，但美國媒體分析，在雷納德（Kawhi Leonard）場外金錢爭議未解的情況下，快艇恐怕已退出競爭行列，真正的NBA美國職籃（National Basketball Association）太平洋組冠軍爭奪，焦點仍在勇士與湖人之間。勇士休賽季積極補強，迎來39歲老將艾爾．霍福德（Al Horford）、後衛迪安東尼．梅爾頓（De’Anthony Melton）與蓋瑞．佩頓二世（Gary Payton II），強化禁區與外圍深度。不過，勇士的核心陣容老化問題日益明顯：，體能與耐戰力成為球隊能否衝擊冠軍的最大考驗。湖人則展現不同路線的補強策略。除了仍有即將滿41歲的勒布朗．詹姆斯（LeBron James）坐鎮，。作為上季太平洋組冠軍，湖人在維持競爭力的同時，戰力更勝以往。綜觀太平洋組情勢，勇士的經驗與冠軍DNA依舊不可小覷，但核心年齡結構已進入高齡化。反觀湖人憑藉東契奇的加入，將老將經驗與年輕巔峰戰力結合，讓他們在新賽季被視為太平洋組最被看好的奪冠熱門。