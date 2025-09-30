我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐治平近日被目擊瘦成皮包骨。（圖／記者朱永強攝）

47歲藝人唐治平去年6月喪母，他一度無法接受事實拒認屍體，後又多次被目擊街頭閒晃，精神狀態讓人堪憂，不過經過時間沉澱後，他宣布人生歸零重來，將再次在演藝圈好好打拚。本月初唐治平被目擊一個人在路上閒晃，他的身形消瘦成了皮包骨，不僅自言自語在走路，走一走突然揮起了拳，令人不免擔心他的狀況是否正常。根據《CTWANT》報導，唐治平本月初晚間被目擊在南港街頭漫步，他看起來體態消瘦許多，甚至可以用「皮包骨」來形容他的體型，不過狀況跟先前比起來已經好許多。唐治平散步的過程約一個小時，他全程腳步輕快，不過看起來眼神有些飄移不定，嘴上還念念有詞，最後還突然對空氣來了一記上勾拳，之後便恢復正常步伐，沒有其他特別舉動。唐治平的母親於2024年6月3日被發現在淡水自家頂樓輕生，同住的唐治平無法接受事實，因此對外口口聲聲說那不是他母親，為此他不僅在電視台門口下跪，還被許多民眾目擊街頭遊走，看起來魂不附體，許多脫序行為引起熱議。今年七月時唐治平登上節目《危機女王》，提及自己已經搬家離開傷心地淡水，現在在朋友的幫助推薦下住在南港，「一切相當好，心情越來越好。」節目中也提到自己當初不認屍的原因是「看起來真的不像」，認為母親不是會用極端方式結束生命的人，不過現已慢慢走出喪母之痛。唐治平透露自己狀況不好的時候，是在清真寺找回了自我，在信仰的幫助下，他認識了許多來自世界各地的朋友，「結交了雪中送炭的好友，也在信仰中找到安定力量，把過去放下，歸零重新做自己，展開全新人生。」現在的他想要成為劇組的武術指導，因為過往看過許多演員缺乏訓練就上場拍戲，導致受傷的案例，希望自己可以貢獻自己的專長，保護其他演員們的安全。