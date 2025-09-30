我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟季後賽即將開打，今年今年團隊薪資高達3.4億美元（約新台幣104億）全聯盟第1的紐約大都會，卻在最後1天慘遭滑鐵盧，最終無緣季後賽，但根據最新消息，總教練曼多薩（Carlos Mendoza）獲得續留，「最狂老闆」科恩（Steve Cohen）則對球迷公開致歉，並稱大都會球迷是「全世界最棒的球迷」。大都會季前大補強，包含以史上最大合約綁定超級強打索托（Juan Soto），使得年團隊薪資高達3.4億美元（約新台幣104億），高居全聯盟第一，甚至比組成宇宙戰艦的洛杉磯道奇還高出2000萬美元，顯見科恩的決心。大都會開季一路高歌猛進，季中一度在分區領先達15.5場，但隨後戰績卻一瀉千里，最後93場狂吞55敗，為大聯盟倒數第5成績，最終戰績83勝79敗，落得跟團隊薪資倒數的辛辛那提紅人比對戰成績，大都會因僅取得2勝4敗，最終無緣季後賽。大都會棒球營運總裁、知名經理人斯特恩斯（David Stearns）稍早受訪時坦言，球隊經歷一個讓人失望的球季，「我們開季前抱持的極高期望，所以結果顯得更為沮喪，我身為球隊的管理者非常抱歉，我們在防守與失分方面都做得不夠好，儘管有些球員打出精彩的成績，但無法穩定得分同樣是問題。」儘管斯特恩斯話語中表達失望，但也透露45歲名帥曼多薩明年會繼續執教，「他擁有一切必要的技能，是一位優秀的總教練，今年結果很糟，但我們仍然相信，卡洛斯未來會率隊打出成績。」大都會今年眾星雲集，加上戰局緊張，吸引大批紐約球迷進場，今年總共湧進318萬人進場，創下進場人數新高。老闆科恩看在眼裡，檢討的第一件事，就是公開向廣大球迷致歉。「全世界的大都會球迷們，我欠你們一個道歉。你們進場支持球隊，但我們沒有打出精彩球賽，盡責地做好我們的工作。我們會進行全面檢討原因。這個結果確實無法讓人接受，你們的情緒、反饋與關注，是球隊前進的動力，還是要感謝你們，你們是全世界最棒的球迷。」