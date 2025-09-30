我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（30）日舉行開季媒體日，年底即將滿41歲的當家球星詹姆斯（LeBron James）出席，分享自己第23個NBA球季，對於是否為生涯最後1年，詹姆斯沒有透露想法，但當被問到是否在等待二兒子布萊斯（Bryce James）一起進入聯盟打球時，詹姆斯笑著否認，但也語帶玄機地說，「不確定是否有機會。」詹姆斯1984年12月30日出生，根據去年底NBA官網統計，詹姆斯已經成為全聯盟現役最老、也是唯一1984年出生仍在聯盟打滾的球員，今年底球季開打後，詹姆斯就會年滿41歲，但目前仍未宣布新球季是否為生涯最終章。以詹姆斯歷史地位，季前宣布引退，走訪各球場接受全美各地球迷致敬，確實是可行選項，當年布萊恩（Kobe Bryant）的「The Last Dance」便是如此，但一切端看詹姆斯想怎麼做。由於詹姆斯二兒子布萊斯今年剛成為大一新鮮人，就讀於NCAA一級強權亞利桑那大學，最快明年就可以透過「One And Done」進入NBA，讓人好奇詹姆斯是否在等待布萊斯進入聯盟被湖人隊選進，實現一家三口同登賽場的夢想。今日媒體日上詹姆斯也被問到這個問題，他先愣了一下，隨後大笑否認，表示布萊斯已經是一位成年人，兩人有各自的人生時間軸，隨後語帶玄機地表示，不確定是否有機會，但不會對此延後退休時間。詹姆斯大兒子布朗尼（Bronny James）去年NCAA賽季就讀USC南加州大學，卻因傷報銷，1整年沒有打比賽情況下參與NBA選秀，被湖人以次輪55順位選進，詹姆斯實現與布朗尼一起打球的願景，成為NBA史上第1對同隊出賽的父子檔。