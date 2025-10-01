10月1日是一個節日密度極高的日子，不僅是聯合國訂定的「國際老人日」，還有「世界黑狗日」、「世界明信片日」、「世界素食日」以及「國際咖啡日」等。這些節日涵蓋人口高齡化議題、動物權益、跨國文化交流、飲食健康到咖啡產業，彼此看似毫不相關，卻都在提醒人們對社會、環境與文化的關注。
10月1日節日一次看
◼︎國際老人日
◼︎國際咖啡日
◼︎世界黑狗日
◼︎世界明信片日
◼︎世界咖哩日
◼︎世界素食日
◼︎利雪的德蘭慶節（天主教）
◼︎兒童節：薩爾瓦多、 瓜地馬拉、 斯里蘭卡
◼︎烏克蘭保衛者日
◼︎韓國國軍日（南韓）
◼︎教師節：烏茲別克
各國國慶日
◼︎帛琉：獨立日
◼︎吐瓦魯：獨立日
◼︎喀麥隆：統一日
◼︎賽普勒斯：獨立日
◼︎奈及利亞：獨立日
◼︎中華人民共和國：國慶節
「國際老人日、世界黑狗日、世界明信片日、世界素食日、國際咖啡日」由來一次看
🟡國際老人日
「國際老人日」源自1990年聯合國的決議，每年10月1日都會透過活動提醒大眾重視人口老化議題，也讓社會看見老年族群在地方乃至全球發展中的角色與權利。
今年2025年的主題是「老年人推動地方和全球行動：我們的願景、我們的福祉、我們的權利」，強調高齡人口並非只是社會的被照顧者，而是能以經驗與智慧在健康公平、財務安全、社區韌性和人權倡議等方面持續發揮影響力。
🟡世界黑狗日
同一天還有「世界黑狗日」，由美國動物行為專家Colleen Paige推，由於黑狗外觀不如其他犬隻受矚目，加上文化裡的「不吉利」印象，使牠們在收容所往往被冷落。Paige希望透過專屬紀念日，扭轉這種偏見，讓更多人願意看到黑狗的魅力，也給予牠們被領養的機會，尤其是血統不明的米克斯黑狗，更需要社會關注。
🟡世界明信片日
「世界明信片日」同樣落在10月1日，起源於全球明信片交換平台Postcrossing，宗旨是推廣明信片文化與跨國郵寄交流。2020年起，Postcrossing與Finepaper合作舉辦設計比賽，獲選作品會被印製成官方明信片供全球使用。
台灣插畫家紹華（Shao Hua）就曾在173位參賽者中脫穎而出，以描繪台北101、日本鳥居等地標的作品，成為2021年官方選用的明信片設計者，讓台灣藝術被更多人看見。
🟡世界素食日
1977年由北美素食協會（NAVS）倡議的「世界素食日」，也是每年10月1日的重要日子，設立用意是呼籲更多人了解素食對健康的助益、對動物生命的尊重以及對環境減壓的可能性。除了10月1日，11月1日的「世界純素日」與11月25日的「世界無肉日」也延續這個精神，提醒社會素食文化對永續發展的重要性。
🟡國際咖啡日
10月1日當然還有最受大眾關注的「國際咖啡日」。在2015年之前，世界各地的咖啡節慶都各自訂日子舉辦，直到國際咖啡組織（ICO）協調後，才統一將10月1日定為全球性的咖啡日。
國際咖啡日除了舉辦咖啡品鑑、集市活動，許多業者也會端出年度優惠，例如7-11、全家、85度C、星巴克、CAMA、摩斯等連鎖品牌，今年都參與推出促銷，讓咖啡迷能一邊慶祝，一邊享受折扣。
