我是廣告 請繼續往下閱讀

10月1日節日一次看

各國國慶日

「國際老人日、世界黑狗日、世界明信片日、世界素食日、國際咖啡日」由來一次看

🟡國際老人日

▲「國際老人日」源自1990年聯合國的決議，每年10月1日都會透過活動提醒大眾重視人口老化議題。（示意圖／取自Pixabay）

🟡世界黑狗日

▲由於黑狗外觀不如其他犬隻受矚目，加上文化裡的「不吉利」印象，Paige希望透過專屬紀念日，扭轉這種偏見。（示意圖／取自Pixabay）

🟡世界明信片日

▲10月1日是「世界明信片日」，台灣插畫家紹華（Shao Hua）就曾在173位參賽者中脫穎而出。（圖／取自文化部臉書粉專）

🟡世界素食日

▲1977年由北美素食協會（NAVS）倡議的「世界素食日」，也是每年10月1日的重要日子。（示意圖／取自Pixabay）

🟡國際咖啡日

▲10月1日迎國際咖啡日優惠，30日起「星巴克買一送一」連2天。（圖／翻攝自星巴克臉書粉專）

▲迎接國際咖啡日，7-11門市祭出特選咖啡、精品咖啡買2送2。（圖／業者提供）

10月1日是一個節日密度極高的日子，不僅是聯合國訂定的「國際老人日」，還有「世界黑狗日」、「世界明信片日」、「世界素食日」以及「國際咖啡日」等。這些節日涵蓋人口高齡化議題、動物權益、跨國文化交流、飲食健康到咖啡產業，彼此看似毫不相關，卻都在提醒人們對社會、環境與文化的關注。「國際老人日」源自1990年聯合國的決議，每年10月1日都會透過活動提醒大眾重視人口老化議題，也讓社會看見老年族群在地方乃至全球發展中的角色與權利。今年2025年的主題是「老年人推動地方和全球行動：我們的願景、我們的福祉、我們的權利」，強調高齡人口並非只是社會的被照顧者，而是能以經驗與智慧在健康公平、財務安全、社區韌性和人權倡議等方面持續發揮影響力。同一天還有「世界黑狗日」，由美國動物行為專家Colleen Paige推，由於黑狗外觀不如其他犬隻受矚目，加上文化裡的「不吉利」印象，使牠們在收容所往往被冷落。Paige希望透過專屬紀念日，扭轉這種偏見，讓更多人願意看到黑狗的魅力，也給予牠們被領養的機會，尤其是血統不明的米克斯黑狗，更需要社會關注。「世界明信片日」同樣落在10月1日，起源於全球明信片交換平台Postcrossing，宗旨是推廣明信片文化與跨國郵寄交流。2020年起，Postcrossing與Finepaper合作舉辦設計比賽，獲選作品會被印製成官方明信片供全球使用。台灣插畫家紹華（Shao Hua）就曾在173位參賽者中脫穎而出，以描繪台北101、日本鳥居等地標的作品，成為2021年官方選用的明信片設計者，讓台灣藝術被更多人看見。1977年由北美素食協會（NAVS）倡議的「世界素食日」，也是每年10月1日的重要日子，設立用意是呼籲更多人了解素食對健康的助益、對動物生命的尊重以及對環境減壓的可能性。除了10月1日，11月1日的「世界純素日」與11月25日的「世界無肉日」也延續這個精神，提醒社會素食文化對永續發展的重要性。10月1日當然還有最受大眾關注的「國際咖啡日」。在2015年之前，世界各地的咖啡節慶都各自訂日子舉辦，直到國際咖啡組織（ICO）協調後，才統一將10月1日定為全球性的咖啡日。國際咖啡日除了舉辦咖啡品鑑、集市活動，許多業者也會端出年度優惠，例如7-11、全家、85度C、星巴克、CAMA、摩斯等連鎖品牌，今年都參與推出促銷，讓咖啡迷能一邊慶祝，一邊享受折扣。