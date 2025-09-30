波士頓塞爾提克（Boston Celtics）陷入超級球星塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣的難題。塔圖姆在上季NBA季後賽中因阿基里斯腱撕裂重傷，目前正在進行漫長復健。雖然他本人對康復抱持樂觀，但外界普遍認為，他將缺席整個NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季。少了頭號核心，塞爾提克勢必得重塑戰力與目標。美國媒體也進行分析，以下是球隊在塔圖姆報銷下的五項現實挑戰與可能方向。
1. Jaylen Brown肩負更多進攻責任
傑倫．布朗（Jaylen Brown）多年來都是塔圖姆最重要的搭檔，如今他將全面扛起進攻火力。球隊需要有人填補塔圖姆的得分空缺，布朗預期將提升出手次數與使用率，並在進攻端進一步進化。
2. Derrick White可能成為最佳球員
德瑞克．懷特（Derrick White）近兩季進步顯著，上季場均16.4分創下生涯新高。在塔圖姆缺席的情況下，他有望成為布朗身邊的第二號核心，持續提供外線火力與全能表現。
3. Anfernee Simons定位為接應射手
新加盟的安芬尼．賽蒙斯（Anfernee Simons）雖無法與塔圖姆相提並論，但憑藉優秀投射，極適合作為球隊外線接應點。若能專注在定點投籃，他將是布朗與懷特身邊的重要支援。
4. 內線戰力不足隱憂浮現
休賽季失去艾爾．霍福德（Al Horford）與克里斯塔普斯．波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），讓塞爾提克內線高度與經驗大打折扣。現有的路卡．加薩（Luka Garza）、克里斯．布歇（Chris Boucher）與哈維爾．提爾曼（Xavier Tillman），恐怕難以在東區內線對決中占上風。
5. 冠軍夢暫時遠離
塞爾提克在2024年奪冠後，本季卻因核心與主力流失而明顯退步。隨著東區勁旅持續補強，他們的奪冠希望幾乎幻滅，本季目標可能轉向維持競爭力與培養新陣容化學效應。
消息來源：The Athletic
消息來源：The Athletic
