波士頓塞爾提克（Boston Celtics）陷入超級球星塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣的難題。塔圖姆在上季NBA季後賽中因阿基里斯腱撕裂重傷，目前正在進行漫長復健。雖然他本人對康復抱持樂觀，但外界普遍認為，他將缺席整個NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季。少了頭號核心，塞爾提克勢必得重塑戰力與目標。美國媒體也進行分析，以下是球隊在塔圖姆報銷下的五項現實挑戰與可能方向。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲塞爾提克球團今（14）日宣布，Tatum已經接受手術治療右腳阿基里斯腱斷裂傷勢，手術成功，但目前仍無法確定Tatum會缺陣多少時間。（圖／路透／達志影像）
▲塞爾提克球星Tatum手術成功，但目前仍無法確定Tatum會缺陣多少時間。（圖／路透／達志影像）
1. Jaylen Brown肩負更多進攻責任
傑倫．布朗（Jaylen Brown）多年來都是塔圖姆最重要的搭檔，如今他將全面扛起進攻火力。球隊需要有人填補塔圖姆的得分空缺，布朗預期將提升出手次數與使用率，並在進攻端進一步進化。

2. Derrick White可能成為最佳球員
德瑞克．懷特（Derrick White）近兩季進步顯著，上季場均16.4分創下生涯新高。在塔圖姆缺席的情況下，他有望成為布朗身邊的第二號核心，持續提供外線火力與全能表現。

▲面對隊友一一離去， Derrick White坦言心中難免不捨，但他同時展現十足信心，期待帶領一支重組後的綠衫軍迎接全新賽季。（圖／美聯社／達志影像）
▲ Derrick White期待帶領一支重組後的綠衫軍迎接全新賽季。（圖／美聯社／達志影像）
3. Anfernee Simons定位為接應射手
新加盟的安芬尼．賽蒙斯（Anfernee Simons）雖無法與塔圖姆相提並論，但憑藉優秀投射，極適合作為球隊外線接應點。若能專注在定點投籃，他將是布朗與懷特身邊的重要支援。

4. 內線戰力不足隱憂浮現
休賽季失去艾爾．霍福德（Al Horford）與克里斯塔普斯．波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），讓塞爾提克內線高度與經驗大打折扣。現有的路卡．加薩（Luka Garza）、克里斯．布歇（Chris Boucher）與哈維爾．提爾曼（Xavier Tillman），恐怕難以在東區內線對決中占上風。

5. 冠軍夢暫時遠離
塞爾提克在2024年奪冠後，本季卻因核心與主力流失而明顯退步。隨著東區勁旅持續補強，他們的奪冠希望幾乎幻滅，本季目標可能轉向維持競爭力與培養新陣容化學效應。

消息來源：The Athletic

更多NBA相關新聞：

李亦伸專欄／NBA冠軍預測　4支熱門球隊：騎士、尼克、雷霆、金塊

詹皇直球對決退役話題！不等二兒子進聯盟　明年可能繼續效力湖人
 



相關新聞

NBA／勇士格林休季不忘調侃湖人詹姆斯： 「不該開Podcast！」

NBA分析／勇士與湖人補強策略大不同！美媒直言：快艇已不是對手

NBA／約基奇想當「終生金塊人」！笑談1舊將回歸：來拯救我的生涯

NBA／詹姆斯要等二兒子一起打球？大笑否認　又語帶玄機：不確定