密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）在2025-26 NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季陣容大幅改變。核心字母哥楊尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）依舊是球隊焦點，但里拉德（Damian Lillard）被球隊釋出，以及前印第安那溜馬中鋒麥爾斯．特納（Myles Turner）加入，整體戰力結構與戰術走向必須重新調整。美國媒體分析，公鹿在新賽季最可能面臨的五大現實挑戰。

1. 缺乏場上指揮官 初期恐陷混亂
里拉德雖然上季是球隊第二得分點，但他真正的價值在於掌控進攻節奏與組織能力。他的離開意味著公鹿短期內將缺乏穩定的控場者，球隊需要時間尋找新的主要持球核心。賽季前幾個月，後場恐怕會出現角色定位不清的混亂狀態。

2. 安戴托昆波數據將全面上升
沒有里拉德分擔，安戴托昆波的持球與出手勢必大幅增加。他不僅要維持高產得分，還得兼顧為隊友創造機會，助攻數字很可能隨之提升。這將使他再次成為全聯盟數據最全面的球星之一。

▲印第安納溜馬主力中鋒Myles Turner自由市場剛開市，就決定轉戰公鹿，引發外界關注，他近期現身Kyrie Irving直播，分享到離開溜馬決定時，直言：「這是職業賽場，才不是童話故事。」（圖／美聯社／達志影像）
3. 內線防守仍具水準
雖然布魯克．羅培茲（Brook Lopez）離隊，但特納上季場均2次阻攻，聯盟排名甚至比羅培茲更高。他的護框能力將成為公鹿防守的重要支柱，足以彌補內線戰力流失。

4. 前場成為進攻主力
目前公鹿的進攻火力主要集中在前場三人：安戴托昆波、特納與凱爾．庫茲馬（Kyle Kuzma）。在後場尚未找到穩定得分點之前，這組前場組合將主導球隊的進攻，無論是在禁區衝擊還是外圍投射，都需要他們承擔主要責任。

5. 球隊身份認同待確立
少了里拉德，加入新面孔特納，公鹿需要時間確認自身定位：安戴托昆波是否會成為全職「控球前鋒」？特納會以空間型五號位還是內線主宰身分存在？其他配角能否在攻防兩端補上缺口？這些都是公鹿必須在賽季初期快速解決的疑問。


