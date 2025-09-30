我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒二軍總冠軍賽今（30）日開打，富邦悍將與台鋼雄鷹進行5戰3勝制較量，先發上演土洋大對決，富邦悍將著年輕右投陳鐿中繳出6局僅被敲3安打、失2分優質先發，搭配打線首局就狂轟濫炸，單局猛敲6安攻下5分，終場5：2勝出，在總冠軍賽上先拿1勝。台鋼雄鷹本戰推派原一軍先發、日籍投手吉田一将，原希望可以用球威壓制富邦打線，但首局劉俊豪、辛元旭與高國麟等一眾在一軍有實績的強打，就狂打10人次、包含6安攻下5分，後續吉田一将回穩未再失分，完成五局投球任務後退場。富邦悍將本戰推出2024年第三輪選進的大社投手陳鐿中，前四局無失分，直到五局上才在保送黃劼希後，被胡冠俞敲出兩分砲丟掉2分，最終主投6局僅被敲3安，扛住壓力繳出優質先發。富邦悍將靠著投打發威先拿到1勝，系列賽第2戰明天展開，地點依舊是嘉義市立棒球場。去年二軍總冠軍由味全龍拿下，富邦悍將最近一次奪冠是在2022年，當時總教練還是陳金鋒。