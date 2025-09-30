我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒36年衛冕軍中信兄弟，下半季一路高歌猛進，目前下半季33勝22敗高居第一，封王魔術數字剩下M2，全年戰績第一頭銜也只剩下M3，以中職現有制度下，兄弟想拿到「雙冠王」，直接進軍台灣大賽，最快在本周四10月2日就能達標，且只要確保未來2戰皆勝出，桃猿先勝後輸，統一獅也輸球，就可以在周四雙喜臨門，於主場歡慶「雙冠王」。根據中職現有制度，若上、下半球季第一為不同球隊時，季後賽首輪將由上、下半球季第1之兩隊中全季勝率較低之球隊，與上、下半球季第1之兩隊以外全季勝率最高之球隊進行5戰3勝制的季後挑戰賽，意即拿下半季冠軍加上全年度戰績第一，就提前宣告直接站上台灣大賽舞台。中信兄弟下半季戰績從開打第二周攀登上第一後，就未再跌落，上周末連勝排名第2的樂天桃猿後，兩隊已經拉開至3.5場勝差，封王魔術數字剩下M2，由於桃猿、兄弟明天要分別在兩地出賽，若兄弟贏富邦、桃猿再輸給台鋼，兄弟就率先鎖定下半季冠軍。至於全年戰績方面，兄弟以67勝48敗領先上半季冠軍統一獅達2.5場勝差，魔術數字也只剩下M3，若明天按照理想劇本進行，最快周四三地開打，兄弟再贏台鋼、統一輸給富邦悍將，兄弟就可以確定全年戰績第一。值得注意的是，若明戰兄弟贏，桃猿也在澄清湖棒球場止敗，那兄弟要確定下半季冠軍得等到周四，該日若確保勝利，同時統一、樂天都輸球，兄弟將可以在自家洲際棒球場，同一天慶祝「雙冠王」到手。