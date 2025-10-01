我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托坤博（Giannis Antetokounmpo）因確診新冠肺炎（COVID-19）缺席NBA美國職籃（National Basketball Association）新賽季媒體日現場活動，但他透過希臘連線出席，談話再度引發關注。這位兩屆MVP強調自己始終渴望在「最高水平上打球」，並透露媒體的傳聞確實有真實性，這幾年夏天確實曾考慮過離開密爾瓦基。「每個夏天，外界的報導都有一定的真實性。」字母哥表示，「我生涯一直都說同樣的話：我想待在一支能讓我爭冠、願意在最高水平競爭的球隊。如果一支球隊不想在四月後繼續比賽，那就是對籃球的辜負。」他更坦言，這樣的念頭不是第一次，從2020年以來，每年休賽季都會出現，「我想要和最強的對手對決，並再拿一次總冠軍，這不會改變。」公鹿共同老闆艾登斯（Wes Edens）透露，今年6月曾與字母哥進行「很棒的對話」，確認他對密爾瓦基的承諾。不過字母哥本人卻笑稱「不記得有這件事」，但強調對隊友仍有信心。「過去三年我們都在季後賽首輪出局，這沒什麼好說的。我們必須低頭苦幹、專心一整年，爭取勝利。希望今年能不再首輪止步。」字母哥語氣堅定。對於休賽季補進的特納（Myles Turner），字母哥直呼是「不可思議的操作」，並表示相當興奮。隊友波提斯（Bobby Portis）也點名，自己與字母哥、特納年齡相仿，未來能一同成長，打造全聯盟最具多樣性的前場組合。公鹿總管喬恩·霍斯特（Jon Horst）則指出，今年球隊方向是「更年輕、更有運動能力」，陣容設計以字母哥為核心，但同時相信「字母哥也能最大化球隊」。他透露，球隊正在與射手格林（A.J. Green）商討續約，並強調格林努力與高品格將成為未來基石之一。至於最終名單，貨斯特直言「絕對還沒定」，訓練營內部競爭將決定誰能留下。