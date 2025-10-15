2025《英雄聯盟》LOL世界賽開打，T1擊敗IG後，16強瑞士制淘汰賽週三（10/15）點燃戰火，台灣所處LCP賽區代表戰隊CFO、TSW和PSG出征，瑞士至第二輪將分別迎戰LCK賽區的T1、KT、HLE，《NOWNEWS》也透過本文整理瑞士制賽程、抽籤結果、各隊戰績、賽制。
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽程
🟡10/16（台灣時間）
⚔️13:00- FLY 贏 VKS
⚔️14:00- KT 贏 TSW
⚔️15:00- G2 贏 MKOI
⚔️16:00- TES 贏 100T
⚔️17:00- CFO 贏 T1
⚔️18:00- AL 贏 GEN
⚔️19:00- BLG 贏 FNC
⚔️20:00- HLE 贏 PSG
🟡10/15（台灣時間）
⚔️13:00- VKS 勝 TSW
⚔️14:00- CFO 勝 FNC
⚔️15:00- KT 勝 MKOI
⚔️16:00- 100T 勝 BLG
⚔️17:00- T1 勝 FLY
⚔️18:00- AL 勝 HLE
⚔️19:00- TES 勝 G2
⚔️20:00- GEN 勝 PSG
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制戰績
🟡LCP 賽區（港澳台／東南亞／日本／大洋洲）
📍CFO：2勝0敗
📍TSW：1勝1敗
📍PSG：0勝2敗
🟡LCK 賽區（韓國）
📍GEN：1勝1敗
📍HLE：1勝1敗
📍KT：2勝0敗
📍T1：1勝1敗
🟡LPL 賽區（中國）
📍BLG：1勝1敗
📍AL：2勝0敗
📍TES：2勝0敗
🟡LEC 賽區（歐洲、獨立國協／土耳其）
📍G2：1勝1敗
📍MKOI：0勝2敗
📍FNC：0勝2敗
🟡LTA 賽區（北美洲）
📍FLY：1勝1敗
📍VKS：0勝2敗
📍100T：1勝1敗
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽制
📌瑞士制
◾參賽戰隊：5大賽區前3種子戰隊，以及入圍賽獲勝戰隊，共計16支戰隊。
◾賽制：「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此延續使用。瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 3，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 3對戰、Pool 2只能和 Pool 2相互對戰，且同賽區要迴避。
第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
2025《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📌官方頻道
◾中文：Twitch
◾中文：Youtube
◾英文：Twitch
◾英文：Youtube
📌實況主Co-Stream（共同直播）
◾ZOD
◾NL
◾超負荷
◾MMD
◾世誠RB
