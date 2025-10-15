我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向太罕見提到小兒子向佑（右）。（圖／微博@常松禾）

向太陳嵐近期常常開直播，談論一些演藝圈內幕，近日她罕見提到自己的小兒子向佑，無奈嘆「慈母多敗兒這句話我到50多歲才明白」，表示自己非常後悔，坦承教育失敗，讓兒子曾犯下大鬧酒店、毆打司機等爭議，但向太也強調她從小對大兒子向佐及小兒子都一視同仁，但向佑卻一直覺得媽媽偏心哥哥。向太近日直播中，說有人一直問她為什麼都沒有提到向佑，她也罕見大談小兒子，她先直呼「他是我的痛，慈母多敗兒這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔」，透露向佑小時候曾和心理醫生說媽媽偏心哥哥，但對此，向太強調自己都是一視同仁，所有待遇都是兩兄弟一模一樣，但弟弟就是會混水摸魚，想引起注意。向太也提到向佑曾分別在2009年與2015年大鬧香港酒店與以及毆打計程車司機，「他控制不了脾氣打人，打計程車司機，打完還跟人家說『你知不知道我爸爸是誰』」，讓向太無言嘆「你說他到底是天才還是白癡呢？」向太接著說到兩兄弟在英國讀書時，向佑電話費竟打到2萬港幣（約台幣10萬），還都不是打給家人，向佐則只有2千塊（約台幣1萬），都是打給媽媽。向太只好瞞著丈夫向華強，偷偷幫兒子付電話費，還爆料兒子跟自己要錢的時候很聽話、很會哄人，但拿完錢轉頭就忘了自己答應什麼。不過向太也大讚向佑極具繪畫天分，還幫助女友考上知名大學，但回到自己身上就是不肯學。向太也反省自己的教育方式，「老是採取原諒，其實原諒等於放縱，每次跟你講個好話，你就想說算了，又給他錢，就養他這個大懶蟲，反正沒錢回家拿就好了」，並呼籲大家要適度約束孩子，才不會像她一樣。而向太的大兒子向佐，也與父親向華強一樣出道當演員，婚後常常曬出與妻女的幸福日常，雖然日前被爆出遭澳門賭場提告，指控他欠下140萬港幣（約5萬5000台幣）的賭債，但賭場事後澄清，向佐只是替人擔保，款項已全數還清，法律程序也結束。